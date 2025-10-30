Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro'su açılıyor! Bakan Uraloğlu tarihi açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Arnavutköy-Halkalı Kesimi İnceleme ve Test Sürüşü Programı'na katıldı. Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'ndaki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirten Uraloğlu, "Sertifikasyon sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından hattımızın tamamını 2026 yılının ilk çeyreğinin sonuna kalmadan hizmete almayı hedefliyoruz." dedi.

Uraloğlu, kent içi raylı sistemlerin, hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımla vatandaşlara zaman kazandırdığını, günlük yaşamı kolaylaştırdığını, çalışanın iş yerine, öğrencinin okuluna daha güvenli ve daha hızlı ulaşmasını sağladığını ve hayatın akışının kesintisiz devam ettiğini söyledi.

"ÇOK ÖNEMLİ PROJELERİ HAYATA GEÇİRDİK"

Bakan Uraloğlu, "İstanbul gibi tarihi ve kültürel bir hazineyi modern çağın gereklilikleriyle buluşturan bu projeler, tüm kentlerimizin hikayesine yeni ve güçlü sayfalar ekliyor. Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlarımız için çok önemli kent içi raylı sistem projeleri hayata geçirdik." diye konuştu.

Türkiye genelinde tamamlayarak vatandaşın hizmetine sundukları kent içi raylı sistem hattı uzunluğunun 434 kilometreye yaklaştığını belirten Uraloğlu, 122 kilometre kent içi raylı sistem hattının yapımına devam ettiklerini, 297 kilometre yeni hat planladıklarını, devam eden ve planlanan projeler hayata geçirildiğinde Bakanlık olarak ülke genelinde inşa ettikleri raylı sistem uzunluğunun 853 kilometreye yaklaşacağını ifade etti.

"161,8 KİLOMETRE RAYLI SİSTEM HATTI HİZMETE AÇIK"

Bakan Uraloğlu, bugüne kadar İstanbul genelinde 161,8 kilometre raylı sistem hattını hizmete açtıklarını dile getirerek projelere devam ettiklerini, Halkalı-İstanbul Havalimanı Hattı'nın Halkalı-Arnavutköy kesimi ve Altunizade-Bosna Bulvarı Metrosu olmak üzere toplam 22 kilometre uzunluğundaki hatlarda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Altunizade-Bosna Bulvarı Metro Hattı'nı Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatacak yeni bir projeyi daha Bakanlığın üstlendiğini ifade eden Uraloğlu, "Bosna Bulvarı'ndan itibaren Yavuztürk, Kazım Karabekir, Topağacı ve Ümraniye Spor Köyü istasyonlarını hizmete alarak 4,5 kilometre uzunluğunda yeni bir hat daha kazandıracağız. Böylece, yapımı devam eden hat uzunluğumuz 26,5 kilometreye, İstanbul genelinde inşa ettiğimiz toplam hat uzunluğu ise 188,3 kilometreye ulaşacak." diye konuştu.

GAYRETTEPE-İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI HİZMETTE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın tamamının 29 Ocak 2024'te hizmete alındığını, 7 istasyondan oluşan 31,5 kilometre uzunluğundaki Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 14 kilometre uzunluğundaki Arnavutköy-İstanbul Havalimanı kesiminin ise geçen yıl açıldığını belirtti.

Bu etapta İstanbul Havalimanı, Taşoluk ve Arnavutköy istasyonlarının hizmet verdiğini dile getiren Uraloğlu, söz konusu hattın diğer raylı sistemlerle entegrasyonunun sunduğu avantajları anlattı.

"ARNAVUTKÖY-HALKALI HATTI HENÜZ AÇIK DEĞİL"

Uraloğlu, hattın henüz açık olmayan 17,5 kilometrelik Arnavutköy-Halkalı etabında çalışmalara hızla devam ettiklerini belirterek, "Bu kesimi de bitirdiğimizde 'Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi' adı altında, tamamı yer altında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olacak 69 kilometrelik bir ring hattını tamamlamış olacağız." diye konuştu.

Proje inşaatında gelinen son duruma ilişkin bilgi veren Uraloğlu, tünel kazılarını ve betonarme imalatlarını bitirdiklerini, durakların ince inşaat işlerinde yüzde 97 ilerleme sağladıklarını, elektromekanik ve sinyalizasyon işlemlerinde test çalışmalarının sürdüğünü, tren entegrasyonunun tamamlanmasının ardından sinyalizasyon testlerine başlayarak sertifikalandırma sürecine geçeceklerini ifade etti.

"METROMUZ SÜRÜCÜSÜZ TESTLERDEN GEÇECEK"

Bakan Uraloğlu, şu anda yapımı devam eden Fenertepe, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarında ince işlerin, peyzaj çalışmalarının ve elektromekanik imalatlarının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, bu etabın tamamlanmasıyla hattın Bakırköy-Kayaşehir, Ataköy-Olimpiyatköy, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Esenyurt ve Yenikapı-Halkalı metrolarının yanı sıra Marmaray ile entegrasyonunun sağlanacağını söyledi.

"HALKALI- İSTANBUL HAVALİMANI ARASI 30 DAKİKA"

Uraloğlu, bu entegrasyonlar sayesinde Halkalı ile İstanbul Havalimanı arasının 30 dakikaya, Halkalı-Göktürk'ün 43 dakikaya, Halkalı-Kağıthane'nin 54 dakikaya, Halkalı-Gayrettepe'nin 57 dakikaya, Küçükçekmece-Kemerburgaz'ın 50 dakikaya, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane'nin de 48 dakikaya düşeceğini dile getirdi.

Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'nde ilk defa yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sinyalizasyon sisteminin kullanıldığını belirten Uraloğlu, şunları ifade etti:

"2026'DA HİZMETE ALACAĞIZ"

"Şimdi sizlerle birlikte Halkalı ile Olimpiyatköy istasyonları arasında sürücülü düşünmüştük ama arkadaşlarımızın son yaptığı testlerle birlikte küçük bir sürücüsüz test sürüşü gerçekleştireceğiz. Ancak 15 Aralık'ta asıl sertifikasyon süreçleri başladığında, metro araçlarımız sürücüsüz olarak bu testlerden geçecek. Şu anda sürücülü olarak hizmet veren kullanımdaki 10 setimizi de kademeli olarak sürücüsüz sisteme dönüştüreceğiz. Sertifikasyon sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından hattımızın tamamını 2026 yılının ilk çeyreğinin sonuna kalmadan hizmete almayı hedefliyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

Bakan Uraloğlu, İstanbul'un ulaşım sorununu artık yüzeyden çözmenin mümkün olmadığını, çalışmaların İstanbul'un 1004 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu gösterdiğini söyledi.

HATTIN UZUNLUĞU, 407 KM'YE ULAŞACAK

İstanbul'un şu anda 380 kilometre metro hattı bulunduğunu ve Bakanlığın yapımı devam eden projeleri bittiğinde bu uzunluğun 407 kilometreye yaklaşacağını dile getiren Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Demek ki yaklaşık 600 kilometrenin üzerinde bir metro hattı daha yapılması gerekiyor. İstanbul gibi tarihi ve kültürel bir hazinenin modern çağın gerekleriyle buluştuğu bir şehirde raylı sistemler vazgeçilmezdir. Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman İstanbul ve İstanbulluların yanındayız. İstanbulluların ihtiyaçlarına cevap veren, hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşım ağını tesis edene kadar da çalışacağız."

BAKAN URALOĞLU, TEST SÜRÜŞÜNE KATILDI

Açıklamasının ardından çalışanlarla fotoğraf çektiren Bakan Uraloğlu, metro hattının Halkalı ile Olimpiyatköy istasyonları arasında yapılan test sürüşü sürücüsüz gerçekleştirildi.

Uraloğlu, test sürüşünün ardından "6 dakikada yaklaşık 7,5 kilometrelik kesimi test etmiş olduk. 121 kilometre saatlik hıza çıkabildik. Bu, Türkiye'de ilk, dünyada da sayılı. Elbette bu bir test seyahatiydi. Aracımız (metro) Ankara'da, yüzde 60'ın üzerinde yerlilik oranıyla üretiliyor. O anlamda kıymetli. Bugünkü plan sürücülü testti ancak gece gündüz yoğun uğraşlar sonrası testi sürücüsüz gerçekleştirdik." dedi.