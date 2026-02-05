Tekirdağ'da durdurulan bir araçta 3 bin 500 kilo bozulmuş ele geçirildi.

Tekirdağ Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan kontrolde, ambalajı yırtık, bozulmuş, kokuşmuş ve menşei belli olmayan 3 bin 500 kilogram sakatat ele geçirildi.

HEPSİ İMHA EDİLDİ

Sağlıksız şartlarda taşındığı belirlenen ürünler Ergene İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince imha edildi. Olayla ilgili idari işlemler başlatılırken, ilgili tüm işletmelere de denetim yapıldığı bildirildi.

YETKİLİLER VATANDAŞLARI UYARDI

Yetkililer, vatandaşların etiket bilgisi bulunmayan ve izlenebilirliği olmayan gıdaları satın almamaları ve tüketmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

