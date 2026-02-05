İhlas Haber Ajansı
Karaburun açıklarında insansız hava aracı (İHA) bulundu!
Arnavutköy Karaburun açıklarında balıkçılar denizde insansız hava aracı olduğu düşünülen bir cisim bulundu. Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi devam ediyor.
Arnavutköy Karaburun açıklarında balıkçılar denizde insansız hava aracı olduğu düşünülen bir cisim bulundu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin incelemesi devam ediyor.
Ayrıntılar geliyor...
Bizi Takip Edin
YORUMLAR