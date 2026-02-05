Kaydet

Ordu’nun Fatsa ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir binanın zemin katındaki iş yeri deposunda yangın çıktı. Sezer E.’ye ait iş yerinden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu alevler üst katlara sıçramadan söndürülürken, depoda bulunan malzemeler zarar gördü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

