İzmir’in Çeşme ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle caddeler adeta dereye döndü. Rögarların taştığı ilçede araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Türkiye'nin gözde turistik ilçelerinden olan Çeşme’de öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

RÖGARLAR TAŞTI

Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte ilçedeki birçok cadde ve sokak yağmur sularına teslim oldu. Yağışla beraber altyapı sisteminde yaşanan yoğunluk nedeniyle rögarlarda taşmalar yaşandı.

Ünlü tatil beldesinde sağanak yağış! Caddeler dereye döndü

ARAÇLAR İLERLEMEKTE ZORLANDI

Yağmur sularının tahliye edilememesi sonucu cadde ve sokaklar adeta dere yatağına dönüştü. Su birikintilerinin oluştuğu yollarda trafik akışında aksamalar yaşanırken, sürücüler, suyla kaplanan yollarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Haberle İlgili Daha Fazlası