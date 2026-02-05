EuroLeague’de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe Beko, deplasmanda Paris Basketbol ile karşı karşıya geliyor. Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçının yayın bilgileri, başlama saati ve canlı yayın detayları basketbolseverler tarafından araştırılıyor.

Basketbol Avrupa Ligi’nde 27. hafta heyecanı sürerken, Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko karşılaşması haftanın öne çıkan maçları arasında yer alıyor. Deplasmanda parkeye çıkacak olan sarı-lacivertli ekip, kritik mücadele öncesinde dikkatleri üzerine çekti.

PARİS-FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko ile Paris Basketball arasında oynanacak EuroLeague mücadelesi, Türkiye’de S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma, EuroLeague yayın hakları kapsamında basketbolseverlerle buluşacak. EuroLeague’de liderlik koltuğunda bulunan sarı-lacivertliler için bu karşılaşma, normal sezon sıralaması açısından kritik önem taşıyor.

Paris-Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi kanalda? Maç saati ve canlı yayın bilgileri!

PARİS BASKETBOL FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Paris Basketball ile Fenerbahçe Beko arasındaki karşılaşma, 5 Şubat Perşembe günü Fransa’da oynanacak. Mücadele, Adidas Arena’da gerçekleştirilecek ve TSİ 22.45’te başlayacak. EuroLeague’in 27. haftasında oynanacak maç, hem fikstür yoğunluğu hem de zirve yarışı nedeniyle Fenerbahçe Beko açısından büyük önem taşıyor.

Paris-Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi kanalda? Maç saati ve canlı yayın bilgileri!

FENERBAHÇE BEKO-PARİS BASKETBALL ARASINDAKİ SON BEŞ MAÇ

1 Ekim 2025: Fenerbahçe Beko 96-77 Paris Basketball

3 Mart 2025: Paris Basketbol 83-87 Fenerbahçe Beko

25 Mart 2025: Fenerbahçe Beko 101-100 Paris Basketbol

22 Nisan 2025: Fenerbahçe Beko 83-78 Paris Basketbol

24 Nisan 2025: Fenerbahçe Beko 89-72 Paris Basketbol

29 Nisan 2025: Paris Basketbol 88-98 Fenerbahçe Beko

Haberle İlgili Daha Fazlası