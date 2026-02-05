SPOR SERVİSİ
Fenerbahçe'den özel program: N'Golo Kante sahaya indi
Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Ittihad'da forma giyen N'Golo Kante'yi dün akşam özel uçakla İstanbul'a getirdi. Dünyaca ünlü Fransız orta saha, ayağının tozuyla Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarına başladı.
Fenerbahçe, Al-Ittihad'dan transfer ettiği N'Golo Kante ile yeni takımında ilk antrenmanına çıktı.
- N'Golo ante, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde takım arkadaşlarıyla tanıştı.
- 34 yaşındaki Fransız futbolcu, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalara başladı.
Fenerbahçe'nin uzun uğraşlar sonucu Al-Ittihad'dan kadrosuna katıp 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı N'Golo Kante, yeni takımının forması altında ilk antrenmanına çıktı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'dan transferi 3 Şubat Salı gecesi gerçekleşen ve dün akşam özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirilen Kante'nin, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde takım arkadaşlarıyla tanıştığı belirtildi.
Tesisleri gezen 34 yaşındaki Fransız futbolcunun, sempatik tavırlarıyla dikkat çekerken, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalara başladığı aktarıldı.
