ABD’de federal mahkeme dünyanın en büyük insani yardım kuruluşlarından biri olan USAID’in tasfiye sürecindeki rolü nedeniyle Musk’ın ve ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının ifadeye çağrılmasına hükmetti.

ABD’de federal mahkeme, Elon Musk ile ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın(USAID) tasfiye sürecindeki rolleri nedeniyle ifade vermesine karar verdi.

MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI: "BAŞKA YOL KALMADI"

ABD Bölge Yargıcı Theodore Chuang, davacılara belge ya da alt düzey yetkililer üzerinden bilgi sağlanamaması nedeniyle ifadelerin kaçınılmaz hale geldiğini kayda geçirdi.

Mahkeme dosyasında, Musk’ın resmi yetkisi veya açık bir onay olmadan USAID’in lağvedilmesine yönelik adımlar attığı tespitine de yer verildi.

MUSK NEDEN MAHKEMEYE ÇAĞRILIYOR?

Musk’ın liderliğindeki Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE), federal kurumlardaki çalışanları idari izne çıkarma veya gönüllü olarak işten ayrılmalarını teklif etme dahil bir çok kurumda Trump’ın gündemini uygulamaya sokmaya çalışması tartışmalara neden olmuş, 14 Demokrat eyaletin başsavcısı federal mahkemeye başvurarak, DOGE’nin uygulamalarının "geçici olarak" durdurulması için dava açmıştı.

Musk döneminde USAID’in bütçesi kısıldı, birçok program askıya alındı ve personelin büyük bölümü görevden alındı. Dünyanın en büyük insani yardım kuruluşlarından biri olan USAID’ fiilen devre dışı kalmıştı

Sürecin yasal zemini tartışma konusu olurken, eski USAID çalışanları da yetki aşımı yapıldığı iddiasıyla yargıya başvurdu.

USAID İÇİN KRİTİK TABLO

USAID, lağvedilmeden önce yaklaşık 10 bin kişilik kadrosuyla 130’dan fazla ülkede faaliyet yürütüyordu.

Ajans, yalnızca 2023 mali yılında yaklaşık 43 milyar dolarlık bütçeyi yönetmişti. Yapılan araştırmalar, USAID programlarının son 20 yılda 30 milyon çocuk dahil olmak üzere 91 milyon insanın hayatını kurtardığını ortaya koydu.

"MİLYONLARCA HAYAT TEHLİKEDE"

Araştırmalara göre USAID’in tamamen ortadan kaldırılması, 2030 yılına kadar 14 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açabilir.

Kayıpların yaklaşık üçte birinin 5 yaş altındaki çocuklardan oluşacağı hesaplandı.

MUSK GERİ ADIM SİNYALİ VERMİŞTİ

Elon Musk, daha önce DOGE sürecini "kısmen başarılı" olarak tanımlamış ve bu tür bir projeyi tekrar üstlenmeyeceğini söylemişti. Musk, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası