Hayaldi, “imkânsız” dediler, geç oldu, güç oldu ama N’Golo Kante Fenerbahçe forması giydi. Sarı lacivertliler, Fransa’nın dünyaca ünlü yıldızını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girmesiyle Suudi Arabistan ekibi Al İttihad’dan söktü aldı. F.Bahçe, dünyada ses getiren N’Golo Kante’nin transferi konusundaki ekonomik tabloyu açıkladı. Eski hocası Claudio Ranieri'nin, 34 yaşındaki oyuncu hakkında yaptığı değerlendirme yeniden gündem oldu.

MEHMET EMİN ULUÇ - Devre arasında önemli transferler yapacağı bilinen Fenerbahçe’nin çıtayı bu kadar yükseğe çıkaracağını kimde düşünmemişti. Tamam Guendouzi bir yere kadar ama Fransa Millî Takımı’nın kaptanı, dünyanın en iyilerinden biri olarak kabul edilen ve Suudi Arabistan’da yıllık 30 milyon avronun üzerinde kazanan N’Golo Kante, başka bir seviyeydi. Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Süper Kupa zaferi sonrası “Geliyor” açıklamasıyla camiayı coşturdu, derken…

PRENS DEVREDE

Suud ekibi Al İttihad iş ciddiye binince çamura yattı. Önce bonservis istediler, sonra En-Neysri’yi alıp Kante’nin evraklarını bildirirken hatalı (!) giriş yaptılar. Fenerbahçe, durumu anlatan resmî bir açıklama yayınlayarak transferin olumsuz sonuçlandığını belirtti. Ancak… Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyaretini fırsat bilen yönetici Ömer Topbaş fırsatı kaçırmadı, durumu Cumhurbaşkanı’nın heyetine arz etti. Riyad’da Veliaht Prens Selman’la görüşen Erdoğan işi çözdü.

VAR OLASIN REİS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, heyetler arası toplantı öncesi konuyu açtığı Prens Selman, ricayı kırmadı verdiği talimatlarla transferin gerçekleşmesini sağladı. Fenerbahçe, adeta düştüğü yerden kalkarken, müjdeyi, “KAN TEr gözyaşı var, ama vazgeçmek sözlüğümüzde yok” açıklamasıyla duyurdu. Sarı lacivertliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da resmi hesaplarından Başkan Sadettin Saran imzalı bir teşekkür mesajı yayınladı.

Kante'ye coşkulu karşılama

2,5 SEZONDA 42 MİLYON € KAZANACAK

F.Bahçe, dünyada ses getiren N’Golo Kante’nin transferi konusundaki ekonomik tabloyu açıkladı. Futbolcuya 14,4 milyon avro imza parası, yarım sezon için 5,5 milyon avro sonraki her sezon için de (2 yıl) 11 milyon avro ücret ödeneceğini duyurdu. Sarı lacivertliler toplamda vergi ve menajer ücreti hariç 41,9 milyon euro yükümlülük altına girdi. Ancak Suudi Arabistan’da yıllık 28 milyon avro garanti para ve 4 milyon avro bonus kazanan ve 30 milyon avroluk yeni mukaveleyi reddeden N’Golo Kante, Fenerbahçe’ye gelmek için maaşında yüzde 60’a yakın indirim yaptı.

N'Golo Kante

ŞORTUNDA PİL SAKLIYOR!

Kariyeri boyunca 11 kupa kaldıran N’Golo Kante için Leicster City’de Premier Lig şampiyonluğu yaşadığı hocası Claudio Ranieri, “Kante, o kadar hızlı koşuyordu ki, şortunda pil sakladığını düşünürdüm. İnanılmazdı” yorumu yapmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası