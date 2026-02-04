Fenerbahçe'nin 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı 34 yaşındaki Fransız yıldız N'Golo Kante'yi taşıyan özel uçak, İstanbul'a indi. Sarı lacivertli camiada büyük heyecana neden olan Kante, yüzlerce Fenerbahçeli taraftar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fransız futbolcu N'Golo Kante, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

FENERBAHÇE, KANTE'YE KAVUŞTU

Sarı-lacivertlilerin 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı 34 yaşındaki yıldız futbolcuyu taşıyan özel uçak saat 21.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi.

Uzun uğraşlar neticesinde Fenerbahçe'ye transfer olan Kante'yi, yüzlerce sarı lacivertli taraftar coşkuyla karşıladı.

Kariyerinde İngiltere Premier Lig ekibi Leicester ile şampiyonluk yaşayan tecrübeli futbolcu, uzun yıllar Chelsea forması da giymişti.

NE OLDU?

Suudi Arabistan'da ara transfer döneminin son gününde, Al Ittihad'ın evrakları zamanında sisteme girmemesi nedeniyle N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmedi. Suud Pro Lig yönetimi transfere onay verdi, Fenerbahçe gerekli evrakları zamanında teslim etti, sisteme giriş yaptı. Artık top Al-İttihad’daydı.

EN-NESYRİ FESHEDİLDİ

Onlar da En-Nesyri için gerekli evrakları yükledi ve sözleşmesi feshedilen Faslı yıldızın Suud ekibine transferi gerçekleşti. Fakat sıra Kante’ye gelince tuhaf şeyler oldu. Suud Arabistan’da 2 Şubat gecesi transfer için son gündü. Al-İttihad, Kante’nin bilgilerini TMS sistemine girerken işi ağırdan aldı. Süre dolunca FIFA’dan ek vakit istendi. Fakat bilgiler yine yanlış girildi ve bu transfer yattı. Bunu öğrenen Kante küplere bindi ve kulüp yöneticilerine büyük tepki gösterdi.

AL-ITTİHAD BASKIYA DAYANAMADI

Al-Ittihad, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için uzun uğraşlar verdiği Kante’ye apar topar yeni sözleşme teklif etti. Yıldız oyuncu, bunu kabul etmediği gibi takımının dünkü idmanına çıkmayı da reddetti ve sözleşmesinin feshedilmesini istedi. Gece geç saatlerde baskılara dayanamayan Al-İttihad ile sözleşme feshi yapıldı.

FENERBAHÇE YÖNETİCİSİ, ERDOĞAN'IN HEYETİNE ULAŞTI

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi bir isim, Kante transferinin çıkmaza girmesinin ardından Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heyetine ulaştı ve telefonda son durumu aktardı. Olay bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edilerek, transfer süreci anlatıldı.

SELMAN, ERDOĞAN'IN RİCASINI KIRMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyetler arası görüşmelerde gerçekleştirilen toplantı öncesi konuyu Suud Prensi Selman'a açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ricasını kırmayan Prens Selman, Al-Ittihad Kulübü ve Suudi Futbol Federasyonu'na sürecin yeniden görüşülerek tamamlanması talimatını verdi.

FENERBAHÇE'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Fenerbahçe, N'Golo Kante transferinde mutlu sona ulaşılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mesajı yayınladı.

"ERDOĞAN ÖNEMLİ DESTEK VERDİ"

Sarı-laciverli kulüpten Başkan Sadettin Saran imzasıyla yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, dünya futbolunun önemli isimlerinden N’Golo Kanté’nin transfer sürecini başarıyla tamamlamıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, hem Fenerbahçemizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla, şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım.

Bilinmelidir ki bu süreç boyunca büyük Fenerbahçe taraftarının kulübüne olan inancı, gösterdiği güçlü destek ve yanımızda hissettirdiği güven, bizler için en büyük motivasyon ve güç kaynağı olmuştur.

Şimdi o gücü sahaya taşıma, takımımızın yanında olma zamanı. Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek ve birlikte başaracağız."

