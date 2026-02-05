ODTÜ Teknokent’te konuşan Bakan Tekin, öğretmen ve öğrenciyi merkeze alan dönüşümü anlatırken ODTÜ Fen ve Teknoloji Lisesi’nin müjdesi geldi.

Mahmut Özay- Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ODTÜ Teknokent’teki “ETKİM Ekosistem Buluşması”nda teknoloji ve eğitim arasındaki ilişkinin pedagojik ve ahlaki sınırlarını değerlendirdi.

Teknolojiye karşı iki uç eğilimden kaçınılması gerektiğini belirten Tekin, şunları söyledi:

Karşımıza çıkan her yeniliği sorgusuz bir ilerleme sanmak veya her gelişmeye tehdit gözüyle bakmak, bizi eğitimin özünden uzaklaştırır. Bizim ihtiyacımız; teknolojiye hüküm vermeden önce onu anlamaya çalışan, sahadaki gerçekliği dikkate alan bir muhakeme anlayışıdır. Eğitim, evlatlarımızın zihnini ve vicdanını besleyen bir emanet alanıdır; dolayısıyla kararlarımızı sağduyuyla almalıyız.

Bakanlık olarak asıl hedeflerinin öğretmeni ve öğrenciyi merkeze alan bir ölçüyle yürümek olduğunu vurgulayan Tekin; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin bu ruhla inşa edildiğini hatırlattı.

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı da “ETKİM ile amacımız, Türkiye’de eğitim teknolojileri alanında yetenekli gençlerimizi keşfetmek, başarılı girişimlerimizi desteklemek ve savunma sanayisinde olduğu gibi ilerleyen dönemde güçlü bir oyuncu olarak küresel markalar çıkarmak” diye konuştu.

ODTÜ FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ HAYATA GEÇİYOR

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, ODTÜ Teknokent olarak eğitim teknolojileri alanında çok önemli faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dünyada çok büyük bir pazar ve sektörün ortaya çıktığına dikkati çeken Yozgatlıgil “Biz de ODTÜ Teknokent olarak savunma ve sağlık sanayisinde olduğu gibi eğitim teknolojilerinde de inovasyon temelli ürünlerimizi hayata geçiriyoruz. ODTÜ, bu alanda çok önemli bir ekosistem. Eğitim Fakültemiz, yeni açıklanan uluslararası sıralamalarda dünyanın 93. eğitim fakültesi olarak ilan edildi. Türkiye’de de 1 numara ve Türkiye’den ilk 100’e giren tek eğitim fakültesi. Dolayısıyla burada çok kuvvetli bir ekosistem oluştu. Biz de önümüzdeki eğitim yılında ODTÜ Fen ve Teknoloji Lisesini hayata geçiriyoruz. ODTÜ Geliştirme Vakfı okullarımızın uzun yıllardır sahip olduğu deneyimi, liseye taşımayı hedefliyoruz” dedi.



