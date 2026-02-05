Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Adıyaman’da, kentin simgelerinden saat kulesi, afetin yaşandığı an olan 04.17’de durmaya devam ediyor.

Atatürk Bulvarı’ndaki kulenin dört cephesindeki saatler, asrın felaketinde meydana gelen ilk depremin saati olan 04.17’de durmuştu.

Saatlerin onarılmasına yönelik tartışmalar sonrası belediye, Eylül 2023’te yapılan kamuoyu araştırmasıyla kulenin bu hâliyle korunmasına karar verdi. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere “Kaybettiklerimizi asla unutmayacağız, onları yüreğimizde yaşatacağız” dedi.

Saat kulesinin depremin sembolü hâline geldiğini belirten Tutdere “6 Şubat’ta bu topraklarda zaman durdu. Saat kulesi de bunu simgeliyor ve böyle kalacak” ifadelerini kullandı.



