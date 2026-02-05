Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), 2020-2025 dönemini kapsayan faaliyetlerinin sosyal etkisini ölçümlediği ‘Yatırımın Sosyal Getirisi Etki ve Kalitatif Araştırma Raporu’nu açıkladı.

Önder Çelik / İSTANBUL - Araştırma sonuçlarına göre, KAGİDER’in 2020–2025 dönemindeki projelerinde yapılan her 1 TL’lik yatırım, paydaşlar için 4,80 TL değerinde sosyal fayda oluşturdu.

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu “Bu rapor, sadece geçmişimizin bir özeti değil, geleceğimizin de pusulasıdır. Yatırımın Sosyal Getirisi oranımızın 1’e 4,80 çıkması, toplumsal fayda üretme kapasitemizin ne kadar yüksek olduğunu kanıtlarken; kadınların hayatındaki o ‘cesaret’ ve ‘aidiyet’ duygusunu görmek bizler için en büyük başarı ödülüdür. Çarpan etkimizi Anadolu’nun her köşesine yayarak büyütmeye devam edeceğiz” dedi. KAGİDER üyelerinin 38 farklı sektörde 12 binden fazla istihdam sağladığını anlatan Bezircioğlu “Türkiye ekonomisinin yüzde 10’unu yöneten bir profile sahibiz. KAGİDER kurulduğunda yüzde 4 iken kadın girişimci oranı şu anda yüzde 12’ler seviyesinde. Şu anda 178 bin girişimci kadın var. 47 aktif proje gerçekleştirdik” diye konuştu.

3 BAŞLIKTA KAGİDER ETKİSİ

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Gülin Yücel de KAGİDER Etkisi’nin paydaşların hayatında üç ana başlıkta derinleştiğini söyledi:

Profesyonel Değişim: Kadın girişimciler iş süreçlerini daha bilinçli yönetmeye ve stratejik düşünmeye başladı.

Sosyal Değişim: Benzer süreçlerden geçen kadınlarla kurulan temas, girişimcilikte sıklıkla hissedilen yalnızlık hissini azalttı.

Duygusal Değişim: Derneğin dokunduğu kadınlarda öz güven ve cesaret artarken “ben de yapabilirim” inancı en belirgin dönüşüm olarak öne çıktı.



