Çocuklar dijital dünyada yalnız kalmayacak. Devlet, artan siber risklere karşı 2026-2030 eylem planını devreye aldı. Okullarda dijital güvenlik kulüpleri kuruluyor, aileler için rehberlik güçleniyor.

Esma Altın / ANKARA- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların hayatlarının bir vazgeçilmesi hâline gelen ancak gittikçe tehlike seviyesi artan dijital dünyanın risklerine karşı yeni eylem planını hayata geçirdi.

2026-2030 yıllarını kapsayan Dijital Dünya’da Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı, “farkındalık ve bilinçlendirme”, “koruyucu ve önleyici mekanizmaların geliştirilmesi”, “dijital risklere karşı müdahale ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesi” ve “yasal ve kurumsal düzenlemelerin güçlendirilmesi” olmak üzere 4 temel amaç üzerine kuruldu.

Yeni eylem planına göre, dijital ortamın çocuklar için daha güvenli olması, sorumlu ve bilinçli kullanılması, bu süreçte ebeveynlerin ve eğitimcilerin çocuklara rehberlik etme kapasitelerinin güçlendirilmesi, toplumun genelinde dijital risklere karşı bir farkındalık oluşturularak dijital güvenlik kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Özellikle çocukların birbirlerinden öğrenme süreçlerini desteklemek için dijital güvenlik, siber zorbalıktan korunma, teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık konularında “akran liderliği” yaklaşımına dayalı eğitim programları hazırlanacak. Okullarda dijital güvenlik kulüpleri kurulacak ve Alo 141 Güvenli İnternet Yardım Hattı’nın bilinirliği artırılacak.



