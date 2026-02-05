Orta Doğu’da tansiyonun düşürülmesi gerektiğine vurgu yapan Erdoğan, “Tahran ile nükleer dosya dahil meseleler diplomatik yollarla çözülmeli” dedi.

İSMAİL KAPAN- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi’nin ikinci toplantısı vesilesiyle resmî temaslarda bulunmak üzere gittiği Kahire’de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

İki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı. Görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Kahire’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Ticaret hacmimizi 15 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

İran’a yapılacak dış müdahalenin bütün bölge için risk olduğunu da söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Nükleer dosya dahil meselelerin diplomatik yollarla çözümü en isabetli yöntemdir” dedi.

İşte Erdoğan’ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar:

HEDEF 15 MİLYAR DOLAR

Mısır, Türkiye’nin Afrika’daki en büyük ticaret ortağı. 3 yıldır 8-9 milyar dolar aralığındaki ticaret hacmimizi 15 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz.

Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip iki komşu ülkeyiz. İkili deniz ticareti ve taşımacılığı, seyrüsefer serbestisi ve deniz güvenliği alanlarında iş birliğimizi artırmak arzusundayız. Atılacak ortak adımların hem bölgesel barışa hem de iki ülkenin ekonomik ve stratejik çıkarlarına ciddi katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

Libya’da kalıcı istikrarın tesisi için ülkede birlik ve bütünlüğün korunması, Mısır’la ortak hedefimiz olmayı sürdürüyor.

SOMALİLAND’I TANIMIYORUZ

Şurası bir gerçek ki ateşkes tesis edilmiş olmakla birlikte Gazze’deki insani dram hâlen devam ediyor. Gazze’de barışı mümkün kılacak girişimlerde Mısır ile birlikte çalışıyoruz, inşallah bunu da devam ettireceğiz. Bu iş birliğini derinlemesine pekiştirmemiz lazım ki sürdürülebilir siyasi çözümlere bir an önce ulaşabilelim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdulfettah es-Sisi’ye Türkiye’nin yerli elektrikli otomobili Togg’u hediye etti.

Somali’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan İsrail’in Somaliland’ı tanıma kararını kabul etmiyoruz.

Libyalıların önderliğinde yürütülecek süreçleri destekleme noktasında fikir birliği içindeyiz. Sudan’da ateşkes ardından sürdürülebilir barışı ümit ediyoruz.

Toprak bütünlüğü korunmuş, siyasi birliği sağlanmış bir Suriye’nin en büyük kazananı bölgemiz olacaktır. Suriye’deki büyük dönüşümün destekçisiyiz.

İran’la dış müdahalelerin tüm bölge için önemli riskler teşkil edeceği kanaatindeyiz. Bölgede tansiyon düşürülmeli. Nükleer dosya dahil meselelerin diplomatik yollarla çözümü en isabetli yöntemdir.

