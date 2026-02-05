Fenerbahçe'nin dev transferi N'Golo Kante, binlerce sarı lacivertli taraftar tarafından büyük coşkuyla karşılanırken kısa süreli bir panik anı yaşandı. Havalimanını dolduran sarı lacivertli taraftarlar, yıldız futbolcuyu meşaleler yakıp tezahüratlar yaparak karşıladı. Kante'yi daha yakından görebilmek için çardağın üstüne çıkan bir grup taraftar, çardağın çökmesiyle kısa süreli bir paniğe neden oldu.

Dünya yıldızı N'Golo Kante'yi renklerini bağlayan Fenerbahçe'de binlerce taraftar, havalimanına akın ederek 34 yaşındaki futbolcuyu meşaleler yakıp tezahüratlarla karşıladı.

MÜTHİŞ KARŞILAMA

Suudi Arabistan'dan özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 34 yaşındaki futbolcuya Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Ertan Torunoğulları ve Cem Ciritçi eşlik etti. Havalimanını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, yıldız oyuncuyu meşaleler yakıp tezahüratlar yaparak bekledi. Uçağın inmesinin ardından taraftarlar, Kante'yi görebilmek için birbirleriyle yarıştı. Yıldız oyuncu, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileriyle birlikte taraftarları selamladı.

ÇARDAK ÇÖKTÜ, KORKULAN OLMADI

Havalimanındaki coşkulu karşılama esnasında bir çardağın çökmesi kısa süreli bir paniğe neden oldu. N'Golo Kante'yi daha yakından görebilmek için çardağın üstüne çıkan bir grup taraftar, çardağın çökmesine neden oldu.

Çardağın çöktüğü an

KORKU YERİNİ SEVİNCİ BIRAKTI

Çardağın taraftarların ağırlığıyla çökmesinin ardından panik anları yaşandı ancak ciddi bir şey olmadığı anlaşılınca korku yerini sevinci bıraktı ve tezahüratlar yükseldi. N'Golo Kante daha sonra kendisi için tahsis edilen araca binerek alandan ayrıldı. Özel uçakla İstanbul'a getirilen 34 yaşındaki oyuncu, kendisini 2,5 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan imzayı attı.

