Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı limitlerine ilişkin yeni düzenlemelerin uygulanmasında eğitim ve sağlık harcamalarının istisna kapsamında değerlendirileceğini bankalara bildirdi. BDDK’nın kredi kartı düzenlemesine turizmcilerden itiraz geldi. Tahsilat ve nakit akışında ciddi problemler yaşamasına yol açabileceği belirtildi.

BDDK tarafından bankalara iletilen yazıda, müşteri mağduriyetlerinin önlenmesi maksadıyla dijital kanallar üzerinden gelir belgelerinin temini ve teyidi süreçlerinin oluşturulması, eğitim ve sağlık harcamalarının olumsuz şekilde etkilenmemesini sağlayacak gerekli sistemsel geliştirmenin yapılmasının gerektiği belirtildi. Yazıda, söz konusu kararın sağlıklı ve kesintisiz şekilde uygulanabilmesi için bankaların gerekli sistemsel altyapılarını en geç 3 ay içerisinde tesis etmeleri ve tüm operasyonel süreçlerini eksiksiz biçimde tamamlamaları istendi.

TURİZMCİDEN İTİRAZ

BDDK’nın kredi kartı düzenlemesine turizmcilerden itiraz geldi. Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar “Kredi kartı limitlerinin daraltılması, hem vatandaşlarımızın seyahat planlarını ertelemesine hem de turizm işletmelerinin tahsilat ve nakit akışında ciddi problemler yaşamasına yol açabilecektir. Bu sebeple kredi kartı limitlerine yönelik düzenlemeler, sektörün kendine özgü dinamikleri göz önünde bulundurularak ele alınmalıdır” dedi.



