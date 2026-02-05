EY-Parthenon (EYP), Küresel Jeostratejik Görünüm Raporu’nda, 2026’da küresel dönüşümü şekillendirecek 10 jeopolitik gelişmeyi açıkladı.

Bunlar; devlet müdahalesi, baskı altındaki ticaret, yapay zekâ ve siber çatışmalar, su kaynaklarının kısıtlılığı, kritik minerallere erişimde rekabet, borç, sermaye ve para birimleri, Kuzey Amerika’da politika belirsizliği, Asya-Pasifik’te ekonomik güvenlik, Orta Doğu’da dengeler ile Avrupa’nın ulusal güvenliği ve ekonomik rekabet gücü olarak sıralandı.

EYP Türkiye Bölüm Başkanı Özge Gürsoy Büyükavşar “Hükûmet politikaları artık sadece ekonomik hedeflere değil, ulusal güvenlik konularına daha fazla odaklanıyor. Devlet müdahalelerinin artmasıyla, işletmelerin faaliyet ve etkileşim biçimleri yeniden tanımlanırken; kritik kaynak ve minerallere talep yoğunlaşıyor, bu durum tedarik zincirlerini ve stratejik planlamayı doğrudan etkileyecek” dedi.



