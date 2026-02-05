Geçtiğimiz aylarda müzikal faaliyetlerine ara verme kararı alan Adamlar grubu hayranlarını sevindiren bir gelişmeyle yeniden gündeme geldi. Sahnelere dönüş sürecine dair merak edilen detaylar netleşirken ilk konser tarihlerini açıklandı. Peki, Adamlar konseri ne zaman?

Tüm konserlerini iptal ederek müziğe ara verdiklerini açıklayan Adamlar, bu kararın ardından bir süre sonra geri döndüklerini duyurdu. Grubun geleceğine ilişkin soru işaretleri sürerken, logosundaki değişiklik grup üyelerinde değişiklik olup olmayacağı sorusunu akıllara getirdi. İşte sahnelere dönüşün ilk konser tarihi...

ADAMLAR KONSERİ NE ZAMAN?

Adamlar, sahnelere dönüşünü vurgulayan ilk konser tarihini sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Yapılan paylaşıma göre grup, yeni dönemin ilk konserini 4 Nisan tarihinde gerçekleştirecek. Bu konser, Adamlar’ın uzun bir aranın ardından yeniden dinleyiciyle buluşacağı ilk etkinlik olacak.

Adamlar konseri ne zaman? Sahnelere dönüşün ilk konser tarihi açıklandı

Konser tarihinin açıklanması, grubun hayranları tarafından kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Daha önce iptal edilen konserlerin ardından grubun yeniden sahneye çıkıp çıkmayacağı merak ediliyordu.

2014 yılından bu yana vokalde Tolga Akdoğan, gitarda Gürhan Öğütücü, basta Berat İşçioğlu ve davulda Berkan Tilavel’den oluşuyordu. Grubun yeni dönemde üyelerde değişiklik olup olmayacağı merak ediliyor.

MÜZİKAL FAALİYETLERİNE ARA VERMİŞTİ

Adamlar, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla tüm müzikal faaliyetlerine “bir süreliğine” ara verdiğini duyurmuştu. Yoğun konser takvimi devam ederken alınan bu karar hayranlar arasında "grup dağılıyor mu?” sorularını gündeme taşımıştı. Ancak resmi açıklamalarda ayrılık ifadesi kullanılmayarak bunun geçici bir ara olduğu vurgulanmıştı.

Adamlar, bugüne kadar “Rüyalarda Buruşmuşuz”, “Hikaye”, “Acının İlacı”, “Koca Yaşlı Şişko Dünya” ve “Dalgalı” gibi şarkılarla geniş kitlelere ulaşmayı başardı. İlk albümleri "Eski Dostum Tankla Gelmiş" 2016 yılında çıktı. Ardından 2016 yılında "Rüyalarda Buruşmuşuz"u yayınladı. 2019’da "Dünya Günlükleri" albümü grubun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olurken, 2023'te Harekete Kimse Mani Olamaz, 2024’te ise son albümleri Kahırlı Merdiven ile üretim süreci devam etti.

