Basketbol Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi: İşte eşleşmeler...
Erkek basketbolda Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları çekildi. Çeyrek final müsabakaları, tek maç üzerinden 17-18 Şubat'ta oynanacak.
Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Tek maç üzerinden 17-18 Şubat'ta oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından yarı finale kalan ekipler, Dörtlü Final organizasyonu için Sinan Erdem Spor Salonu'nda bir araya gelecek.
Dörtlü Final organizasyonunda, lig sıralamasında lider ekibin çeyrek final galibi ile lig dördüncüsünün çeyrek final kazananı, lig ikincisinin çeyrek final galibi ile lig üçüncüsünün çeyrek final kazananı, 20-22 Şubat tarihlerinde kozlarını paylaşacak.
Safiport Erokspor - Fenerbahçe Beko
TOFAŞ - Beşiktaş GAİN
Bahçeşehir Koleji - Anadolu Efes
Türk Telekom - Trabzonspor
