Oklahoma City Thunder durdurulamıyor: Shai Gilgeous-Alexander'dan 40 sayı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın attığı 40 sayıyla öne çıktığı maçta Milwaukee Bucks'ı deplasmanda 122-102 mağlup etti.
Oklahoma City Thunder, Milwaukee Bucks'ı yenerken; Detroit Pistons ise New Orleans Pelicans'ı mağlup etti.
- Gilgeous-Alexander, 40 sayı, 11 asist ve 7 ribaunt ile Oklahoma City ile galibiyete taşındı.
- Oklahoma City Thunder, 45'inci maçında 37'nci galibiyetini alarak 'sezonun en fazla maç kazanan takımı' konumunda bulunuyor.
- Detroit Pistons, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 112-104 yenerek, üst üste 4'üncü galibiyetini aldı.
- Jalen Duran, Pistons'ta 20 sayı ve 15 ribaunt, Daniss Jenkins ise 17 sayı kaydetti.
NBA'de Gilgeous-Alexander, Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder'ı galibiyete taşırken; 122-102 kazandıkları maçta Milwaukee Bucks'a karşı 40 sayı, 11 asist ve 7 ribaunt kaydetti.
Milwaukee Bucks'ta ise Giannis Antetokounmpo, 19 sayı, 14 ribaunt ve 7 asistle oynadı.
Bu sezon 45'inci maçında 37'nci galibiyetini alan Thunder, 'sezonun en fazla maç kazanan takımı' konumunda bulunuyor.
PISTONS'TAN ÜST ÜSTE 4'ÜNCÜ GALİBİYET
Detroit Pistons, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 112-104 yenerek, üst üste 4'üncü galibiyetini aldı.
Doğu Konferansı lideri Pistons'ta Jalen Duran 20 sayı ve 15 ribaunt, Daniss Jenkins ise 17 sayı kaydetti. Pelicans'ta Saddiq Bey, 20 sayı attı.
