Tarihi maç: Kevin Durant, NBA efsanesi Wilt Chamberlain'i geçti
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihinde 'normal sezonda en çok sayı atan oyuncular' listesinde değişiklik oldu. Houston Rockets forması giyen Kevin Durant, ABD'li efsane oyuncu Wilt Chamberlain'i geride bırakmayı başardı.
Alperen Şengün'ün sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçta Houston Rockets, deplasmanda Portland Trail Blazers'a 111-105 mağlup oldu. Kevin Durant, normal sezonda en çok sayı atan 7. isim Ünvanını kazandı.
- Houston Rockets'ta forma giyen Kevin Durant, 30 sayı ve 12 ribauntla double double yaptı.
- 37 yaşındaki basketbolcu, kaydettiği 12 sayıyla Wilt Chamberlain'i geride bırakarak, 'NBA tarihinde normal sezonda en skorer 7. oyuncu' oldu.
NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta Houston Rockets, Moda Center'da konuk olduğu Portland Trail Blazers'a 111-105 mağlup oldu.
Rockets'ta 30 sayı ve 12 ribauntla double double yapan Kevin Durant, takımının mağlubiyetine engel olamadı.
TARİHİN EN SKORER 7'NCİ OYUNCUSU
Blazers potasına gönderdiği 12 sayıyla Wilt Chamberlain'i geride bırakan 37 yaşındaki basketbolcu, 'NBA tarihinde normal sezonda en çok sayı atan 7'nci isim' oldu.
