Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihinde 'normal sezonda en çok sayı atan oyuncular' listesinde değişiklik oldu. Houston Rockets forması giyen Kevin Durant, ABD'li efsane oyuncu Wilt Chamberlain'i geride bırakmayı başardı.

NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta Houston Rockets, Moda Center'da konuk olduğu Portland Trail Blazers'a 111-105 mağlup oldu.

Rockets'ta 30 sayı ve 12 ribauntla double double yapan Kevin Durant, takımının mağlubiyetine engel olamadı.

Kevin Durant

TARİHİN EN SKORER 7'NCİ OYUNCUSU

Blazers potasına gönderdiği 12 sayıyla Wilt Chamberlain'i geride bırakan 37 yaşındaki basketbolcu, 'NBA tarihinde normal sezonda en çok sayı atan 7'nci isim' oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası