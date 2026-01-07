NBA'de "All Star" oylamasında ikinci sonuçlar açıklandı. Alperen Şengün, oylarını 870 bine çıkararak listede 10'uncu sıradan 11'inciye çıkarak bir basamak yükseldi.

NBA'de yılda bir kere düzenlenen "All Star" maçının oylaması halen sürerken, basketbolcuların bugüne kadar aldıkları oylar açıklandı. Alperen Şengün, aldığı oyları 871 bine çıkarak 11'inci sıradan 10'uncu sıraya yükseldi. Batı Konferansı'nda 2 milyon 229 bin oy ile Luka Doncic bu listede en fazla oya sahip oyuncu oldu. Onu 1 milyon 998 bin oy ile Denver Nuggets'tan Sırp yıldız Nikola Jokic takip ediyor. Üçüncü sırada ise 1 milyon 844 bin oyla Golden State Warriors'ın yıldız ismi Stephen Curry bulunuyor. 41 yaşındaki LeBron James, 1 milyon 60 bin oyla sekizinci sırada. James'in taraftar oylarıyla olmasa bile medya temsilcileri veya NBA sporcularının oylarıyla All Star seçilmesi bekleniyor.

Doğu Konferansı'nda ise listenin başında Giannis Antetokounmpo bulunuyor. Milwaukee Bucks'ın yıldızı, bugüne kadar 2 milyon 92 bin oy aldı. İkinci sırada ise 1 milyon 912 bin oyla New York Knicks'in yıldız gardı Jalen Brunson bulunuyor. Doğu Konferansı'nın üçüncü sırasında ise 1 milyon 908 bin oyla 76ers'ın yıldız ismi Tyrese Maxey bulunuyor.

All Star kadrolarına her iki konferanstan 5'er oyuncu seçilecek. NBA'de taraftar oyları, All Star'a seçilecek isimlere yüzde 50 etki ediyor. Medya çalışanlarından oluşan bir heyetin oyları yüzde 25, NBA sporcularının oyları da yüzde 25 etkiye sahip. Oy verme işlemi ise 14 Ocak'ta sona erecek.

