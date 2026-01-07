Euroleague'de dün Olympiakos'u yenerek yoluna devam eden Fenerbahçe, yarın deplasmanda Dubai Basketbol'a konuk olacak. Karşılaşma 8 Ocak Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 21. haftasında yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Basketbol ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko, 13 galibiyet ve 6 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor

Coca Cola Arena'da oynanacak müsabaka, yarın TSİ 19.00'da başlayacak. Ligde bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, 13 galibiyet ve 6 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor. Dubai Basketbol ise 9 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor.

Ligdeki son 4 maçından galibiyetle ayrılan Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, son olarak Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 88-80 yendi.

Haberle İlgili Daha Fazlası