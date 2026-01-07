NBA'de Los Angeles Lakers'ın deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 111-103'lük yendiği maçta LeBron James ile Luka Doncic 30'ar sayı attı. Günün bir diğer maçında ise Minnesota Timberwolves, Miami Heat'i konuk ettiği maçta 122-94 kazandı.

NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşmayla devam etti. Los Angeles Lakers, Smoothie King Center'da karşılaştığı New Orleans Pelicans'ı 111-103'lük skorla mağlup etti ve üst üste 3, toplam30 sayı, 10 ribda da 23. galibiyetini kazandı. Lakers'ta Luka Doncic aund ile "double double" yaparken, LeBron James de 30 sayı, 8 asistle oynadı. Kötü gidişini durduramayan ve 30. yenilgisini alan Pelicans'ta ise Trey Murphy'nin 42 sayılık kariyer performansı galibiyete yetmedi.



PACERS'TA KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR

Gainbridge Fieldhouse'da oynanan karşılaşmada Indiana Pacers, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'a 120-116 yenilerek üst üste 13. maçını kaybetti. Cavaliers'ta Darius Garland 29 sayı, Evan Mobley 20 sayı, Jarrett Allen ise 19 sayı 12 ribauntla oynadı. Pacers'ta ise Pascal Siakam 22 sayı, Jay Huff 20 sayı, Andrew Nembhard 15 sayı ve 11 asistle mücadele etti.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Washington Wizards: 120 - Orlando Magic: 112

Memphis Grizzlies: 106 - San Antonio Spurs: 105

Minnesota Timberwolves: 122 - Miami Heat: 94

Sacramento Kings: 98 - Dallas Mavericks: 100

