NBA'de Houston Rockets'ın deplasmanda Dallas Mavericks'e 110-104 mağlup olduğu maçın henüz 52'nci saniyesinde sakatlık geçiren milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün parkelerden ne kadar uzak kalacağı belli oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması altında sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren Alperen Şengün, geçtiğimiz günlerde Dallas Mavericks ile oynadıkları maçın ilk dakikasında sağ ayak bileğinden sakatlanmış ve karşılaşmayı tamamlayamamıştı. Rockets koçu Ime Udoka, son durumu hakkında bilgi verdiği yıldız oyuncunun ne kadar süre parkelerden uzak kalacağını açıkladı.

Alperen Şengün

İKİ HAFTA YOK

Udoka'ya göre; Alperen Şengün, 10-14 gün arasında bir süre takımla birlikte olamayacak. Ime Udoka, Alperen'in bileğindeki şişliğin inmesi ve yıldız oyuncunun mobilitesini (hareket edebilme kabiliyeti) tekrar kazanması gerektiğini söyledi.

Alperen Şengün, Houston Rockets formasıyla bu sezon forma giydiği 28 karşılaşmada 21,8 sayı, 9 ribaund ve 6,5 asist ortalamaları yakaladı.

