Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, konuk ettiği son şampiyon Oklahoma City Thunder'ı, bitime 0,7 saniye kala Devin Booker'ın üç sayılık basketiyle 108-105 mağlup etti.

NBA'de Phoenix Suns, Mortgage Matchup Center'da ağırladığı Oklahoma City Thunder'ı 108-105 yendi. Ev sahibi, bitime 0,7 saniye kala Devin Booker'ın Alex Caruso'nun üzerinden attığı üç sayılık basketle sezonun 21'nci galibiyetine uzandı.

Jordan Goodwin'in 26 sayıyla en skorer isim olduğu maçta ev sahibi ekipten Devin Booker 24 sayı, 9 asist, Dillon Brooks 22 sayı kaydetti. Thunder'ın, 4 maçlık galibiyet serisinin sona erdiği karşılaşmada Shai Gilgeous-Alexander 25 sayı, 6 asist, Jalen Williams 23 sayı, 7 asistlik performans sergiledi.

Shai Gilgeous-Alexander

LAKERS 3 GÜN İÇİNDE GRIZZLIES'İ İKİNCİ KEZ YENDİ

Memphis Grizzlies'i sahasında 3 gün içinde 2. kez ağırlayan Los Angeles Lakers, rakibini 120-114 yenerek bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Lakers'ta Luka Doncic 36 sayı, 9 ribaunt, 8 asistle oynarken, LeBron James 26 sayı, 10 asist, 7 ribauntluk katkı sağladı. Jake LaRavia da eski takımına karşı 26 sayı kaydetti. Jaylen Wells'in 23 sayı ürettiği Grizzlies'ta, ayak bileğinden sakatlanan çaylak Cedric Coward, 16 sayı, 8 ribaunt, Jaren Jackson Jr. 14 sayı, Jock Landale 13 sayı, 10 ribauntla maçı tamamladı.

LeBron James

PISTONS, CAVALIERS DEPLASMANINDA KAZANDI

Doğu Konferansı lideri Detroit Pistons, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 114-110 yenerek, rakibinin Rocket Arena'daki 9 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

Maçta 21 serbest atışın tamamında isabet bulan Pistons'ta, Cade Cunningham 27, Daniss Jenkins 25 sayıyla takımını sırtladı. Donovan Mitchell'in 30 sayı, 6 ribaunt kaydettiği Cavaliers'ta ise 3 sayılık atışlarda 7'de 0'la oynayan Darius Garland 16 sayı üretti.

