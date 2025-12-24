NBA kariyerine büyük beklentilerle başlayan Ben Simmons, sahalara dönme hedefinden vazgeçmezken, kontrat beklediği süreçte profesyonel balıkçılık dünyasına adım attı. Avustralyalı yıldız, bu alanda önemli bir yatırımcı ve takım sahibi olarak dikkat çekiyor.

2016 NBA Draftı’nda birinci sıradan seçilerek lige adım atan Ben Simmons, yaşadığı sakatlıklar ve istikrarsız performans nedeniyle son yıllarda basketbol sahalarından uzak kaldı. Serbest oyuncu konumunda bulunan 28 yaşındaki yıldız, NBA’e dönüş konusunda kararlılığını sürdürürken, henüz net bir fırsat ortaya çıkmaması sebebiyle odağını geçici olarak profesyonel balıkçılığa çevirdi.

Ben Simmons, odağını geçici olarak profesyonel balıkçılığa çevirdi

YENİ ADRES PROFESYONEL BALIKÇILIK

Andscape’ten Marc J. Spears’a konuşan Simmons, Profesyonel Balıkçılık Şampiyonası (SFC) bünyesinde yer alan South Florida Sails takımının işletmecisi ve çoğunluk hissedarı olduğunu açıkladı. 2021 yılında kurulan SFC; ABD genelinde faaliyet gösteren 16 profesyonel olta balıkçılığı kulübünü çatısı altında topluyor.

Simmons, bu organizasyonu şu sözlerle tanımladı:

“Bu, balıkçılık için yeni Formula 1 ya da LIV Golf gibi. Rekabetçi, puanlama sistemi olan ve sezon sonunda şampiyonun belirlendiği gerçek bir lig.”

Philadelphia 76ers tarafından birinci sıradan seçilen Ben Simmons, lige hızlı bir giriş yaptı. Çaylak sezonunda “Yılın Çaylağı” ödülünü kazanan Simmons, çok yönlü oyunu, defans katkısı ve oyun kurucu özellikleriyle kısa sürede All-Star seviyesine yükseldi. Ancak özellikle son yıllarda yaşadığı ciddi sırt sakatlıkları, kariyerinin ivmesini sert şekilde düşürdü. Brooklyn Nets ve ardından Los Angeles Clippers formaları giyen Simmons, son olarak 2024-25 sezonunda Clippers ile 18 maçta 2.9 sayı, 3.8 ribaunt ve 3.1 asist ortalamaları yakalayabildi.

Simmons, son olarak 2024-25 sezonunda Clippers ile 18 maçta 2.9 sayı, 3.8 ribaunt ve 3.1 asist ortalamaları yakalayabildi

"HAZIR OLMADAN NBA'YE DÖNMEM"

Hâlâ serbest oyuncu olan Simmons, basketbolu bırakmış değil. Haftada altı gün, günde çift antrenmanla çalışmalarını sürdüren Avustralyalı oyuncu, All-Star arasına doğru bir NBA takımı bulabileceğine inanıyor.

“Önemli olan sadece bir takıma girmek değil. Sahaya çıktığımda gerçekten katkı verebilmek istiyorum. Sadece kadro doldurmak bana göre değil” diyen Simmons, fiziksel olarak en üst seviyeye çıkmadan geri dönmek istemediğinin altını çizdi.

Bir dönem NBA’in en parlak yıldız adaylarından biri olarak gösterilen Ben Simmons için önümüzdeki aylar kritik olacak. Sahalara dönüş için kapıyı açık tutan yıldız oyuncu, bu süreçte profesyonel balıkçılık dünyasında kurduğu yeni düzenle de dikkat çekmeye devam ediyor.

