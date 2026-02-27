HABER MERKEZİ
ABD’den kritik adım: Dışişleri Bakanı Rubio İsrail'e gidiyor
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 2-3 Mart tarihleri arasında İsrail'e gidecek.
ABD ile İran arasında artan gerilim sürerken, Washington’dan dikkat çeken bir diplomatik adım geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, önümüzdeki hafta İsrail’i ziyaret ederek İran dosyasını masaya yatıracak.
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rubio’nun 2-3 Mart tarihlerinde İsrail’de temaslarda bulunacağı belirtildi. Görüşmelerde İran’la yaşanan gerilimin yanı sıra Lübnan’daki gelişmeler ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’ye ilişkin barış planı da dahil olmak üzere bölgesel önceliklerin ele alınması bekleniyor.
