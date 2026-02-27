Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile oynayacağı maçların tarihleri netleşti.

UEFA'nın açıkladığı takvime göre, sarı-kırmızılılar eşleşmenin ilk ayağında 10 Mart Salı günü saat 20.45’te kendi sahasında Liverpool’u ağırlayacak. Rövanş karşılaşması ise 18 Mart Çarşamba günü saat 23.00’te Anfield Road Stadı’nda oynanacak.

Tur atlayan ekip, çeyrek finalde Paris Saint-Germain-Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

