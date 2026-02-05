Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Yunanistan'ın Ege Denizi’nde karasularının 12 mile çıkarılması söylemlerine ilişkin açıklama geldi. Metinde, "Bu yaklaşım uluslararası hukuka aykırı ve kabul edilemezdir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, son gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunuldu.

Devam eden operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında hafta içerisinde; 5 PKK’lı terörist daha teslim oldu, harekât bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmaları sürdürüldü. Münbiç’te imha edilen 2 kilometre tünel ile birlikte Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 755 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 453) kilometreye ulaştı.

644 KAÇAK YAKALANDI

Kademeli güvenlik sistemi ve teknoloji destekli tedbirlerle yasa dışı geçiş ve kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız devam ettiği hudutlarda hafta boyunca; 16’sı terör örgütü mensubu olmak üzere, 125 şahıs yakalandı, 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 644 oldu.

Hafta içerisinde engellenen 1486 şüpheli ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 5 bin 890’a ulaştı. Yine, bu hafta içerisinde; Hakkâri ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 77 kilogram (77.338 gram) uyuşturucu madde ele geçirildi.

"SURİYE'DE ENTEGRASYONU YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Suriye Hükümeti ile SDG arasında yapılan anlaşmayı değerlendiren MSB kaynakları şu ifadeleri kullandı: "30 Ocak’ta Suriye Hükûmeti ile SDG arasında entegrasyona yönelik yeni bir anlaşmanın imzalanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Süreci sahada yakından takip ediyoruz. Entegrasyonun; Suriye’nin üniter yapısını ve “tek devlet, tek ordu” ilkesini güçlendirecek biçimde hayata geçirilmesinin önemini bir kez daha vurguluyor, planlanan tüm faaliyetlerin şeffaflık ve karşılıklı güven esasına dayalı olarak yürütülmesini bekliyoruz. Bölge halkının uzun süredir özlem duyduğu barış, huzur ve istikrar ortamının en kısa sürede tesis edilmesini temenni ediyoruz. Entegrasyon süreci kapsamında yapılacak görevlendirmelerin ise, Suriye makamlarının devlet aklıyla yapacağı değerlendirmeler ve olumlu sonuçlanacak güvenlik soruşturmaları temelinde gerçekleştirileceğini değerlendiriyoruz."

YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ: HUKUKA AYKIRI

Yunan Başbakanı Miçotakis'in açıklamalarına şu sözlerle tepki gösterildi: "Yunan politikacıların Ege Denizi’nde karasularını 12 Mile çıkarma söylemleri konusunda ülkemizin tutumu nettir. Türkiye olarak, Ege’de adil, hakkaniyetli ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun bir deniz yetki paylaşımının ancak karşılıklı diyalog ve iyi niyet çerçevesinde mümkün olabileceğini savunuyoruz. Yunanistan’ın mevcut anlaşmazlıkları göz ardı eden ve Türk tarafının haklarını ihlal eden tek yanlı tasarrufları, iddiaları ve açıklamaları uluslararası hukuka aykırıdır ve kabul edilemez. Bu açıklamalar ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri Mavi Vatan anlayışı doğrultusunda, ülkemizin deniz yetki alanlarında her türlü hak ve menfaatini korumaya yönelik görevini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir."

