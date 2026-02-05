İzmir'deki Çeşme Belediyesi'nin şubat ayı meclis toplantısında, Alaçatı'daki değerli arazilerin belediye şirketine devri görüşülürken tansiyon yükseldi. Cumhur İttifakı grubunun kamu yararı ve şeffaflık konusundaki eleştirilerine tepki gösteren CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, AK Parti ve MHP'li meclis üyelerine yönelik, "Size söz hakkı vermem bile büyük bir ödül" ifadelerini kullandı. Denizli'nin sözleri tepkilere neden oldu.

İzmir'deki CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli başkanlığında gerçekleştirilen şubat ayı olağan meclis oturumuna, mülkiyeti belediyeye ait Alaçatı’daki 17 dönümlük arazinin belediye iştiraki Alataş şirketine devri görüşüldü.

Çeşme Belediye Meclisi'ndeki Cumhur İttifakı grubu, piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyar TL olan arazinin devrine, "rant" ve "adrese teslim ihale" endişeleriyle karşı çıktı.

"GİZLİ AJANDANIZI AÇIKLAYIN"

Mecliste söz alan AK Partili Meclis Üyesi Faruk Yılmaz, devir işleminin şaibeli olduğunu belirterek yönetime tepki gösterdi. Şirket yapısında şahısların bulunduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Yarın öbür gün buradaki şahıslar nemalanacaklar. Gizli ajandanızı açarsanız memnun oluruz. Bu devir 'adrese teslim' olarak yorumlanabilir. Şirket bu kadar güçlüyse neden Ilıca'daki tesisi işletemeyip devrettik? Belediye olarak bu kadar mı beceriksiziz?" diye sordu.

MHP Grubundan Yunus Emre Koç ise arazinin devrini "Çeşme’ye ihanet" olarak nitelendirdi. Koç, kesin bir proje ve finansman kaynağı olmadan yapılan devrin, arazinin satışı veya kiralanmasıyla sonuçlanacağını belirterek, "Port bölgesi ranta kurban giden bir bataklık olma yolundadır." uyarısında bulundu.

"SİZE SÖZ HAKKI VERMEM BİLE BÜYÜK BİR ÖDÜL"

AK Parti ve MHP sıralarına yüklenen Lal Denizli, Cumhur İttifakı üyelerinin eleştiri haklarına yönelik meclis üyelerine hitaben tepki çeken şu ifadeleri kullandı:

"Ne rant ne de yatırım konusunda sizin zihniyetinizden akıl alacak değilim. Cumhur İttifakı’nın yönettiği kentlerde CHP’lilere söz vermiyorlar. Size söz hakkı vermem bile büyük bir ödül bence. Sizin ittifakınız bana akıl verecek bir ittifak değil. Psikolog tonunuzu kesin. Karşınızda çocuk yok."

"RANT İDDİASI KOMİĞİME GİDİYOR"

Arazinin devriyle ilgili eleştirileri de "komik" bulduğunu belirten Denizli, "Alanla ilgili rant sağlama iddiası benim komiğime gidiyor. Amacımız 2,5 milyar TL değerindeki bir alanı 5 milyar TL değere ulaştırmak. Gizli bir ajandamız yok, şirket Sayıştay denetimine tabi." savunmasını yaptı.

Gergin geçen oturumun sonunda, tartışmalara neden olan devir maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.

