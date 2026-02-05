Bir döneme damga vuran How I Met Your Mother dizisinin Ted'i Josh Radnor baba oldu. Duygusal bir mesaj paylaşan Josh Radnor, ilk çocuklarını birkaç ay önce kucaklarına aldıklarını yeni açıkladı.

Popüler sitcom How I Met Your Mother’da başrol karakteriyle ün kazanan Josh Radnor, 51 yaşında ilk kez baba olmanın sevincini yaşadı. Bir süredir müzik çalışmalarıyla öne çıkan Josh Radnor, 2024 yılında psikolog Jordana Jacobs ile dünyaevine girmişti.

How I Met Your Mother dizisinin Ted'i Josh Radnor baba oldu! Oğlunu ilk kez paylaştı

DUYGUSAL MESAJIYLA BİRLİKTE OĞLUNUN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

51 yaşındaki oyuncu, hayatını değiştiren bu haberi 4 Şubat’ta Instagram’da paylaştı ve mesajına, "Eşimle birkaç ay önce bir bebeğimiz oldu!" sözleriyle başladı.

"Şimdiye kadar fark ettiklerimiz şöyle"; diyerek oğulları hakkında konuşan Radnor, "Gülümsemesi odayı aydınlatıyor. Çok dikkatli ve düşünceli bir bebek. Ona gitarla şarkı çaldığımda adeta büyüleniyor." sözleriyle hislerini paylaştı.

Duygusal bir ifadeyle devam eden Radnor, "O tam bir mutluluk kaynağı. Jordana ile birlikte onun hayatımıza gelmesinden tarifsiz bir sevinç duyuyoruz." dedi.



Yorumlar kısa sürede çift için arkadaşlarından ve hayranlarından gelen tebrik mesajlarıyla doldu. AnnaSophia Robb, "Ah Josh! Tebrikler" yazarken, Rachel Zegler ise "TEBRİKLER AİLE!!!" dedi.



