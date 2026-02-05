6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümü yaklaşırken Adıyaman’da anma programları, kabristan ve taziye ziyaretlerine yönelik hazırlıklar gündeme geldi. Valilikten yapılan açıklama sonrası eğitim ve kamu düzenine ilişkin alınan tedbirler merak konusu oldu. Peki, 6 Şubat Adıyaman'da okullar tatil mi, yarın okul var mı?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde Adıyaman’da düzenlenecek anma etkinlikleri öncesinde gözler resmi açıklamalara çevrildi. İl genelinde oluşabilecek yoğunluk nedeniyle eğitim-öğretim sürecine ilişkin alınan kararlar kamuoyunda yakından takip ediliyor. Bu kapsamda 6 Şubat'ta Adıyaman'da okulların tatil durumu belli oldu.

6 ŞUBAT ADIYAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan değerlendirmede, 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümü kapsamında kentte anma programları, kabristan ziyaretleri ve taziye ziyaretleri nedeniyle yoğunluk yaşanabileceği ifade edildi. Yapılan açıklamada,

"6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıldönümü dolayısıyla kentte düzenlenecek anma programlarıyla vatandaşlarımız tarafından gerçekleştirilecek kabristan ve taziye ziyaretleri nedeniyle yoğunluk oluşabileceğinin değerlendirildiğinden; il genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelimiz, kamu hizmetlerinin aksamaması için gerekli tüm tedbirler alınacak şekilde aynı gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

6 Şubat Adıyamanda okullar tatil mi? Valilik açıklaması tatil olup olmadığını netleştirdi

ADIYAMAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, anma programlarının yanı sıra vatandaşların mezarlık ve taziye ziyaretlerine yoğun katılım göstermesinin beklendiği ifade edildi. Bu nedenle 6 Şubat 2026 Cuma günü Adıyaman'da okullar tatil ilan edildi.

