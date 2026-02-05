6 Şubat 2023 depremlerinin 3. yıl dönümü yaklaşırken Hatay’da okulların durumu gündemin ilk sıralarına yükseldi. Anma programları ve resmi etkinlikler öncesi gözler Hatay Valiliği’nden gelen açıklamaya çevrildi. Peki, Hatay'da 6 Şubat okullar tatil mi? İşte, Valilik açıklaması...

“Asrın felaketi” olarak hafızalara kazınan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay’da eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler, 6 Şubat günüyle ilgili alınacak kararlar için Valilikten yapılacak resmi duyuruları yakından takip ediyor.

HATAY'DA 6 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?

Hatay Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 Şubat 2026 Cuma günü il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelindeki eğitim kurumlarında 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitime 1 gün ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca birinci derece yakınlarını kaybeden kamu personelinin kabristan ziyaretlerini yapabilmeleri için kurum yöneticileri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlama yapmalarına karar verilmiştir."

HATAY VALİLİĞİ 6 ŞUBAT ANMA PROGRAMINI DUYURDU

Hatay Valiliği, 6 Şubat anma programı kapsamında il genelinde çok sayıda etkinliğin düzenleneceğini açıkladı. Programda, sessiz yürüyüş, saygı duruşu, dua programları, mezarlık ziyaretlerine yer verildi.

