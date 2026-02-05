Otomobil satışları kadar ‘hafifi ticari’ pazarında da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Geçen yılın ocak ayında bin 963 adet olan satışlarını bu yıl 3 bin 334 adede taşıyan Fiat’ın performansı, %69,84 yükseldi. Fiat Doblo Combi de 1.722 adet satışla zirvede yer aldı. Ford ise pazarda lider konumunu sürdürse de markanın satışları %-23,45 geriledi. Ocakta Ford, hafifi ticari pazarından %24,89 ve Fiat %23,30 pay aldı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de otomotiv pazarı, 2026 yılının ilk ayında 75 bin 362 adet satış rakamına ulaşmıştı. Satışlarda geçen yılın aynı ayına göre %9,77 artış yaşanmıştı.

Otomobil satışları kadar “hafifi ticari” pazarında da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Hafif ticari araç satışları geçen ay 14 bin 307 adet oldu. Bu kategorideki artış ise %12,56 oldu ve toplam pazarın üzerinde bir performans gösterdi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Altın ve gümüşte sert düşüş! İşte fiyatları aşağı çeken 4 gelişme

EN ÇOK SATAN MARKALAR

1-Ford: 3 Bin 490 Adet

2-Fiat: 3 Bin 334 Adet

3-Citroen: Bin 334 Adet

4-Volkswagen: Bin 279 Adet

5-Opel: Bin 1 Adet

6-Toyota: 930 Adet

7-Peugeot: 760 Adet

8-Kg Mobility: 728 Adet

9-Renault: 598 Adet

10-Mercedes: 338 Adet

Satışları %70 arttı! ‘Hafif ticari’de dengeler değişiyor

EN ÇOK SATAN MODELLER

1-Fiat Doblo Combi: Bin 722 adet

2-Ford Tourneo Courier: Bin 161 adet

3-Volkswagen Caddy: 812 adet adet

4-Ford Transit Kamyonet: 796 adet

5-Citroen Berlıngo: 747 adet

6-Kg Mobility Musso Grand: 728

7-Ford Transit Van: 581 adet

8-Fiat Scudo: 541 adet

9-Fiat Doblo Cargo: 481 adet

10-Renault Kangoo: 445 adet

MARKADA FORD

Ford, markalar bazında liderliğini ocak ayında da korudu. Ancak Ford’un satışları geçen yılın aynı ayına göre %-23,45 geriledi. Markanın toplam pazardan aldığı pay ise %35,87’den %24,39 seviyesine düştü.

MODELDE FİAT

Hafif ticari araç pazarında model olarak ise Fiat Doblo Combi, ocak ayında zirvede yer aldı. Bu arada marka olarak Fiat, geçen yılın ocak ayında bin 963 adet olan satışlarını bu yıl 3 bin 334 adede taşıdı. Böylece Fiat’ın satışları %69,84 arttı. Toplam pazardan aldığı pay da %23,30 yükseldi.

Haberle İlgili Daha Fazlası