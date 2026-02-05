9 Şubat 2026 elektrik kesintisi iddiası, sosyal medyada dolaşıma sokulan paylaşımlarla yeniden gündeme geldi. The Simpsons dizisine atfedilen içerikler, uzun süreli bir kesintinin önceden haber verildiği yönündeki tartışmaları gündeme getirdi. Peki, 9 Şubat 2026 elektrik kesintisi var mı, ne anlama geliyor?

Son günlerde dijital platformlarda paylaşılan içeriklerde, 9 Şubat 2026 elektrik kesintisi iddiası The Simpsons dizisiyle ilişkilendiriliyor. Daha önce de benzer senaryolarla anılan dizi üzerinden yapılan paylaşımlar, iddianın gerçekliği konusunda soru işaretlerine yol açtı.

SİMPSONLAR 9 ŞUBAT 2026 ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ANLAMA GELİYOR?

Son günlerde sosyal medya platformlarında paylaşılan içeriklerde, The Simpsons dizisinin 9 Şubat 2026 tarihinde başlayacağı ve 72 saat süreceği öne sürülen bir elektrik kesintisini önceden haber verdiği iddia edildi. Söz konusu paylaşımlarda, diziden alındığı ileri sürülen görseller kullanılarak iddiaya gerçeklik kazandırılmaya çalışıldı.

Ancak yapılan incelemelerde, dolaşıma sokulan görüntülerin dizinin herhangi bir bölümüne ait olmadığı ortaya çıktı. AA Teyit Hattı tarafından yapılan analizde, bu görsellerin yapay zeka araçları kullanılarak üretildiği ve The Simpsons ile doğrudan bir bağının bulunmadığı tespit edildi.

İng. çev.: Simpsonlar’ın en büyük tahmini: 72 saatlik küresel elektrik kesintisi

9 ŞUBAT 2026 ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR MI?

The Simpsons dizisinin bölümleri arasında 9 Şubat 2026 tarihine ya da 72 saatlik bir elektrik kesintisine atıfta bulunan herhangi bir sahneye rastlanmadı. Ayrıca iddianın, daha önce Avrupa’nın bazı bölgelerinde yaşanan elektrik kesintileriyle ilişkilendirilerek güçlendirilmeye çalışıldığı görüldü. Arama motorlarında Arama motorlarında Türkçe ve İngilizce "elektrik kesintisi", "9 Şubat", "72 saat" kelimeleriyle yapılan aramada da bir sonuca ulaşılamadı.

