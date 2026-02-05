6 Şubat depremlerinin yıl dönümü yaklaşırken Malatya’da eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Valilikten yapılan resmi açıklama, öğrenciler, veliler ve kamu çalışanları tarafından yapılan "6 Şubat Malatya'da okullar tatil mi" sorusunu netleştirdi.

Deprem felaketinin yıl dönümünde düzenlenecek anma programları ve kabir ziyaretleri nedeniyle kamu kurumlarında uygulanacak tedbirler netleşmeye başladı. Malatya Valiliği, 6 Şubat 2026 Cuma günü için alınan kararları kamuoyuyla paylaştı. Peki, 6 Şubat Malatya'da okullar tatil mi?

6 ŞUBAT MALATYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve kentte büyük yıkıma neden olan depremlerin 3. yıl dönümü dolayısıyla il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Karar, kabir ziyaretleri ve anma etkinliklerine katılımın kolaylaştırılması amacıyla alındı. Bu kapsamda, 6 Şubat 2026 Cuma günü Malatya genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretim faaliyetleri durdurulacak.

Valilik açıklamasında kamu kurumlarında görev yapan personellere ilişkin düzenlemelere de yer verildi. Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan ve depremde birinci veya ikinci dereceden yakınlarını kaybeden çalışanlar, 6 Şubat 2026 Cuma günü idari izinli sayılacak.

6 Şubat Malatyada okullar tatil mi? Malatya Valiliği açıkladı

MALATYA VALİLİĞİ 6 ŞUBAT 2026 KARARINI AÇIKLADI

Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada,

"6 Şubat 2023 tarihinde ilimizde meydana gelen deprem felaketinin 3. yıl dönümü olması münasebetiyle kabir ziyaretleri ve diğer etkinliklere katılımı kolaylaştırmak amacıyla 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitim ve öğretime ilimiz genelinde 1 gün süre ile ara verilmiştir.

Ayrıca; kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksamaması ve sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilmek kaydıyla, anma programına katılacak, kabristan ziyareti yapacak kamu kurum ve kuruluşlarındaki birinci ve ikinci dereceden yakınlarını kaybeden çalışanlar 6 Şubat 2026 Cuma günü (1 gün) idari izinli sayılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

6 Şubat Malatyada okullar tatil mi? Malatya Valiliği açıkladı

Haberle İlgili Daha Fazlası