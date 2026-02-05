İzmir Buca belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda, aralarında Buca Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü’nün bulunduğu 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 25 kişi gözaltına alındı.

İzmir Buca belediyesine yönelik rüşvet karşılığı çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı olan yerleri usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandıran ve menfaat temin ettiği tespit edilen aralarında Buca Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü’nün bulunduğu toplam 28 şüpheli hakkında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gözaltına alınması talimatı verildi.

25 KİŞİ YAKALANDI

Öte yandan operasyon kapsamında 25 şüphelinin yakalandığı, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. 2 firari şahsa yönelik yakalama çalışmaları devam ediyor.

