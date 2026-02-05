Trabzonspor'un 37 sezonluk Süper Lig şampiyonluk özlemine son veren teknik direktör (2021-2022) olarak tarihe geçen Abdullah Avcı, katıldığı programda, Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Son olarak 2023-2024 sezonunda Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında şampiyonluk sevinci yaşadıktan sonraki dönemde Fenerbahçe'yle de Süper Lig zaferi yaşama hayali olduğunu söyledi.

Abdullah Avcı, 2021-2022 sezonunda Trabzonspor'u şampiyon yapmıştı.

"TRABZONSPOR' DAN SONRA FENERBAHÇE'Yİ ÇOK İSTEDİM"

NTV'de katıldığı 'Empati' programına katılan deneyimli çalıştırıcı, "Bütün takımlar tarafından istendim. Bir türlü olmadı ama bir dönem şunu çok istedim; Trabzonspor'dan sonra Fenerbahçe'de çalışmayı çok istemiştim. Neden o dönem istedim? İki tane büyük ve zor camia, uzun süre şampiyon olamamış... Trabzonspor'la yaşadıktan sonra Fenerbahçe ile de yaşamayı o dönem çok istemiştim. Yaşadıklarımız içinde bazen kırılmalarımız, uzaklaşmalarımız olabiliyor. Şu an öyle bir isteğim yok ama o dönem sıcak olduğu için istemiştim" ifadelerini kullandı.

İstanbulspor'da 2000-2002 yıları arasında yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerinde Büyükşehir Belediyespor (2 dönem), A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş ve Trabzonspor'u (2 dönem) çalıştırdı.

