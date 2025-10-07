Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oldu: Kariyerinde yeni dönem başladı

Trabzonspor'dan Ağustos 2024'te ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oldu.

YORUMCULUK YAPACAK

62 yaşındaki çalıştırıcı, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Abdullah Avcı, bundan sonra ekranlarda futbol yorumcusu olarak boy gösterecek.

YENİ PROGRAMI KENDİ ADINI TAŞIYOR

Bir dönem yayıncı kuruluşta benzer bir formatta yorumculuk yapan deneyimli teknik adam, TRT Spor'da 'Abdullah Avcı ile Analiz' adlı programda her hafta maç analizi yapacak. Avcı, 6 Ekim Pazartesi günü yayınlanan ilk programında Süper Lig 8'inci hafta maçlarını değerlendirdi.