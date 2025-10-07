Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oldu: Kariyerinde yeni dönem başladı

Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oldu: Kariyerinde yeni dönem başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri

Başakşehir, A Mili Takım ve Beşiktaş'ta görev yaptıktan sonra Trabzonspor ile Süper Lig şampiyonluğu sevinci yaşayan tecrübeli teknik direktör Abdullah Avcı, yıllar sonra futbol yorumculuğuna geri döndü.

Trabzonspor'dan Ağustos 2024'te ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oldu.

YORUMCULUK YAPACAK

62 yaşındaki çalıştırıcı, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Abdullah Avcı, bundan sonra ekranlarda futbol yorumcusu olarak boy gösterecek.

Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oldu: Kariyerinde yeni dönem - 1. Resim

YENİ PROGRAMI KENDİ ADINI TAŞIYOR

Bir dönem yayıncı kuruluşta benzer bir formatta yorumculuk yapan deneyimli teknik adam, TRT Spor'da 'Abdullah Avcı ile Analiz' adlı programda her hafta maç analizi yapacak. Avcı, 6 Ekim Pazartesi günü yayınlanan ilk programında Süper Lig 8'inci hafta maçlarını değerlendirdi.

