Tedesco maç sabahı söyledi! Fenerbahçe'de sudan ucuz kahraman

Tedesco maç sabahı söyledi! Fenerbahçe’de sudan ucuz kahraman

Tedesco maç sabahı söyledi! Fenerbahçe’de sudan ucuz kahraman
Fenerbahçe'ye henüz 12 yaşında geldi, U16 ve U21 takımlarında oynadıktan sonra ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde 3'üncü kaleci olacağını bile bile yaz transfer döneminde yıllık 15 milyon TL'ye sözleşme imzalayan Tarık Çetin, deplasmanda golsüz sona eren Samsunspor maçına damga vurdu.

Kocaeli Demirspor altyapısından 2009 yılında Fenerbahçe altyapısına gelen Tarık Çetin, sarı-lacivertlilerde U16'dan U21'e kadar tüm takımlarda forma giydi. 2018'de Karagümrük'e kiralandı, 2019'da bedelsiz olarak Çaykur Rizespor'a gitti. Sezon başında yine bedelsiz olarak yıllık 15 milyon TL'ye Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Bugün 28 yaşında olan Tarık Çetin'in yeniden sarı-lacivertlilere gelişinde 2 büyük hayali etkili oldu.

İLK HEDEFİ GERÇEKLEŞTİ

2014 yılında TFF'nin dergisine verdiği röportajda "En büyük hedefim hem Fenerbahçe hem de A Milli Takım'ın kalesini koruyabilmek" diyen tecrübeli oyuncu, ilk hedefini gerçekleştirdi.

MAÇ SABAHI ÖĞRENDİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; İrfan Can Eğribayat'ın hafta içinde parmağını kırması, Ederson'un da ağrıları nedeniyle Samsunspor maçından 12 saat önce kaleye geçeceğini öğrenen Tarık, fırsatı soğukkanlılıkla karşıladı ve sahadaki performansıyla alkış aldı. Hem refleksleri hem de hava toplarındaki başarısıyla dikkat çeken tecrübeli isim, maç boyunca 5 kritik kurtarış yaptı.

KALEDEKİ KÜÇÜK DEV

U17 kategorisinde Fenerbahçe ve milli takımın kalesini korurken 1,92'lik boyuyla 'Küçük dev' olarak anılan Tarık Çetin, şu an 1,93 boyunda. Profesyonel kariyeri boyunca Rizespor kalesini 88 maçta korudu. 111 gol yerken 25 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Karagümrük'te 44 maçta forma giydi; 43 gol yerken, 18 kez rakiplere gol izni vermedi.

