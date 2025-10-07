Fenerbahçe'de 100 milyon avroluk hayal kırıklığı: Değer kaybı büyük, korkutan benzerlik...

EMİN ULUÇ - Fenerbahçe’de yedi yıllık Ali Koç dönemi sona erdi, ancak tarihin en başarısız başkanlarından biri olarak hatırlanacak Koç’un başlattığı kâbus, kolay kolay bitecek gibi görünmüyor. Camianın erken kongre seslerine kulak tıkayan, Jose Mourinho’da ısrar eden, kadroyu kendisi kuran Koç, Domenico Tedesco hamlesinin ardından koltuğunu kaybetti ancak geride bıraktığı enkaz toparlanacak gibi değil. Koç’un “Bu kadroyu herkes şampiyon yapar” sözleri kulaklarda çınlarken, o kadro sahada tel tel dökülüyor. Transfer döneminde altı satın alma, iki kiralama için 96 milyon avro harcandı ancak elde var sıfır!

SADECE SKRİNİAR

Transferin en maliyetli ismi, 21 milyon avroya sadece bir sezonluğuna kiralanan Jhon Duran ortalıkta yok. Geleceğe dönük yatırım adı altında 18 milyon avroya alınan Nene’nin sadece adı var. Takımın Duran’dan sonra en değerlisi, bir diğer kiralık Alvarez, Barcelona görmüş Semedo, dünya yıldızı kaleci Ederson ortaya bir fark koymuş değil.

Asensio, en az Talisca kadar kötü. Kerem henüz ederinin karşılığını veremiyor. Brown idare ediyor, dişe dokunur performans sergileyen tek isim ise kaptanlığa getirilen Milan Skriniar. Maliyetleri 96 milyon, kazandıkları da bir o kadar olan oyuncuların verdiği sonuç; hayal kırıklığı!

LİGİN İLK 20' LİSTESİNDE SADECE SKRİNİAR VAR

Fenerbahçe’nin mevcut durumu istatistiklere de net şekilde yansıyor. SofaScore’un Süper Lig maçlarını baz alarak yaptığı “Pozisyon aksiyon değerleri” ölçümlerinde ilk 20’ye giren tek sarı lacivertli Milan Skriniar oldu. Süper Lig’deki bütün takımları kapsayan bu değerlendirme, oyuncunun kendi pozisyonunun gerekliliklerini yerine getirme düzeyine göre yapılıyor.

Skriniar’ın üçüncü sıradan girdiği listenin zirvesinde kaleci Uğurcan yer alırken, hemen arkasında takım arkadaşı Barış Alper bulunuyor. Skriniar, ilk 20’de Fenerbahçe’yi tek başına temsil ederken, sarı lacivertli formayla ilk sınavına Samsun’da çıkan kaleci Tarık Çetin 21. sırada yer alıyor.

DEĞER KAYBI BÜYÜK

Yeni transferlerden Fenerbahçe’ye geldikten sonra piyasa değerini artıran sadece iki isim var. Brown, 7 milyondan 10’a, Nene ise 12 milyondan 17 milyona çıktı. Jhon Duran sabit kalırken, diğerleri geriledi.

OYUNCU MALİYET PİYASA DEĞERİ ÖNCEKİ P. D.

Ederson 11 milyon € 18 milyon € 20 milyon €

Kerem 22,5 milyon € 23milyon € 24 milyon €

Nene 18 milyon € 17 milyon € 12 milyon €

Alvarez 2 milyon € 24 milyon € 25 milyon €

Brown 8 milyon € 10 milyon € 7 milyon €

Asensio 7,5 milyon € 17 milyon € 20 milyon €

Skriniar 6 milyon € 12 milyon € 15 milyon €

Semedo Bedelsiz 8 milyon € 9 milyon €

Duran 21 milyon € 35 milyon € 35 milyon €

TOPLAM 96 milyon € 164 milyon € 167 milyon €

ZEKİ MURAT FARKI!

Bu sezon ligde ve Avrupa’da toplam yedi deplasman maçında çıkan Fenerbahçe, tek galibiyet aldı. Jose Mourinho, Göztepe ile berabere kalıp Feyenoord ve Benfica’ya kaybederken, Tedesco da Dinamo Zagreb’e kaybetti, Kasımpaşa ve Samsun’la yenişemedi. Sarı lacivertliler, sadece Ankara’da Gençlerbirliği’ni yenerken takımın başında Murat Zeki Göle vardı.

TARIK GÜVEN VERDİ

Samsun deplasmanında Fenerbahçe’yi mağlubiyetten kurtaran Tarık Çetin, Ederson ile İrfan Can’ın yokluğunda güven verdi. Transfer edildiğinde tepki gösterilen tecrübeli eldiven, eleştirilere en güzel cevabı performansıyla verirken, “Hedefim takımda kalıcı olmak” diyerek iddiasını ortaya koydu.

YARALAR SARILACAK

Liglere verilen millî arada Fenerbahçe yine eksik çalışacak. Millî takımlara on iki oyuncu gönderen sarı lacivertliler, bu isimlerin sağlıklı bir şekilde geri dönmesi beklerken, Ederson ve Duran’ın tedavileri bu süreçte tamamlanacak. Fiziksel eksikleri olan Alvarez, Asensio ve Talisca’ya da ekstra yükleme yapılacak.

KORKUTAN BENZERLİK

Fenerbahçe, Ali Koç’un başkan seçildiği ilk sezon olan 2018-19’da küme düşme endişesi yaşamıştı. Aziz Yıldırım’la Ali Koç arasındaki bayrak değişimi sonrası deplasmanlarda istediği sonuçları alamayan sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi elemesinde Benfica engeline takılmış, Avrupa Ligi’ndeki ilk sınavında da Dinamo Zagreb deplasmanından mağlubiyetle dönmüştü. Takımda Cocu, Koeman ve Ersun Yanal olmak üzere üç farklı hoca görev yapmıştı... Tıpkı bu sezon olduğu gibi…