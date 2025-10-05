Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'de acı gerçek ortaya çıktı: Bir türlü çözüm bulunamadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe'de acı gerçek ortaya çıktı: Bir türlü çözüm bulunamadı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada farkı 4'e indirmek için Samsunspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan istemediği bir sonuçla ayrılırken dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Bu sezon ligin 8 haftalık bölümünde 8 puan kaybeden sarı lacivertliler, deplasman sorununa yine çözüm bulamadı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Samsunspor ile golsüz berabere kalırken çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

TEDESCO İLE ÜÇÜNCÜ BERABERLİK

Domenico Tedesco yönetiminde çıktığı yedinci maçta üçüncü beraberliğini yaşayan Fenerbahçe, bir deplasmandan daha hayal kırıklığıyla ayrıldı.

TEK GALİBİYET GÖLE'DEN

Samsun'da da puan bırakan sarı lacivertliler, bu sezon tek deplasman galibiyetini geçici teknik direktör Zeki Murat Göle yönetiminde aldı. Fenerbahçe, Zeki Murat Göle yönetiminde çıktığı deplasman maçında Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etmişti.

MOURINHO VE TEDESCO'DA 3 PUAN YOK

Fenerbahçe'de bu sezon görev yapan diğer iki teknik adam Jose Mourinho ve Domenico Tedesco, çıktıkları üçer deplasman müsabakasında galibiyet elde edemedi.

ALTIDA MAÇTA SIFIR GALİBİYET

Jose Mourinho; Feyenoord, Benfica ve Göztepe deplasmanlarında galibiyet elde edemedi. İtalyan teknik adam ise; Kasımpaşa, Dinamo Zagreb ve Samsunspor maçlarından 3 puan çıkaramadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Suriye'de resmi ve dini bayram tatilleri belli oldu! Cumhurbaşkanı Şara duyurdu
