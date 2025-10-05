Fenerbahçe'de acı gerçek ortaya çıktı: Bir türlü çözüm bulunamadı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Samsunspor ile golsüz berabere kalırken çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

TEDESCO İLE ÜÇÜNCÜ BERABERLİK

Domenico Tedesco yönetiminde çıktığı yedinci maçta üçüncü beraberliğini yaşayan Fenerbahçe, bir deplasmandan daha hayal kırıklığıyla ayrıldı.

TEK GALİBİYET GÖLE'DEN

Samsun'da da puan bırakan sarı lacivertliler, bu sezon tek deplasman galibiyetini geçici teknik direktör Zeki Murat Göle yönetiminde aldı. Fenerbahçe, Zeki Murat Göle yönetiminde çıktığı deplasman maçında Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etmişti.

MOURINHO VE TEDESCO'DA 3 PUAN YOK

Fenerbahçe'de bu sezon görev yapan diğer iki teknik adam Jose Mourinho ve Domenico Tedesco, çıktıkları üçer deplasman müsabakasında galibiyet elde edemedi.

ALTIDA MAÇTA SIFIR GALİBİYET

Jose Mourinho; Feyenoord, Benfica ve Göztepe deplasmanlarında galibiyet elde edemedi. İtalyan teknik adam ise; Kasımpaşa, Dinamo Zagreb ve Samsunspor maçlarından 3 puan çıkaramadı.