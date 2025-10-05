Samsun'da Mert Hakan Yandaş ile taraftar arasında tartışma
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Fenerbahçe'de takım kaptanlarından olan Mert Hakan Yandaş, Süper Lig'de Samsunspor ile deplasmanda karşılaştıkları maçta rakip taraftarlarla tartışma yaşadı.
Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de mücadeleyi tribünden takip eden Mert Hakan Yandaş, rakip takım taraftarlarıyla kısa süreli bir gerilim yaşadı.
TARTIŞMA YAŞANDI
Sosyal medyada paylaşılan videoda, Mert Hakan ile Samsunsporlu taraftarlar arasında sözlü atışma yaşandığı görüldü.
POLİS ARAYA GİRDİ
Olayın ardından tribüne çevik kuvvet geldi ve Fenerbahçe heyetinin olduğu yeri kontrol altına aldı.
