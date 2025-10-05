Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Samsun'da Mert Hakan Yandaş ile taraftar arasında tartışma

Samsun'da Mert Hakan Yandaş ile taraftar arasında tartışma

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de takım kaptanlarından olan Mert Hakan Yandaş, Süper Lig'de Samsunspor ile deplasmanda karşılaştıkları maçta rakip taraftarlarla tartışma yaşadı. 

Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de mücadeleyi tribünden takip eden Mert Hakan Yandaş, rakip takım taraftarlarıyla kısa süreli bir gerilim yaşadı. 

TARTIŞMA YAŞANDI

Sosyal medyada paylaşılan videoda, Mert Hakan ile Samsunsporlu taraftarlar arasında sözlü atışma yaşandığı görüldü.

POLİS ARAYA GİRDİ

Olayın ardından tribüne çevik kuvvet geldi ve Fenerbahçe heyetinin olduğu yeri kontrol altına aldı.

Samsun'da Mert Hakan Yandaş ile taraftar arasında tartışma - 1. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

