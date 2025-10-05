Samsun'da Mert Hakan Yandaş ile taraftar arasında tartışma

Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de mücadeleyi tribünden takip eden Mert Hakan Yandaş, rakip takım taraftarlarıyla kısa süreli bir gerilim yaşadı.

TARTIŞMA YAŞANDI

Sosyal medyada paylaşılan videoda, Mert Hakan ile Samsunsporlu taraftarlar arasında sözlü atışma yaşandığı görüldü.

İlgili Haber Sevilla, Barcelona'yı darmadağın etti: Süper Lig'de tanıdık isimler oynadı, LaLiga'da lider değişti

POLİS ARAYA GİRDİ

Olayın ardından tribüne çevik kuvvet geldi ve Fenerbahçe heyetinin olduğu yeri kontrol altına aldı.