Sevilla, Barcelona'yı darmadağın etti: Süper Lig'de tanıdık isimler oynadı, LaLiga'da lider değişti

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Sevilla ile deplasmanda karşılaşan Barcelona, sahadan 4-1'lik farklı mağlubiyetle ayrılırken zirve el değiştirdi. Katalan devini ağır bir yenilgiye uğratmayı başaran Sevilla'da Süper Lig'den tanıdık isimler forma giydi. Barça'nın İspanyol yıldızı Lamine Yamal ise sakatlığından ötürü maç kadrosunda yer almadı.

İspanya La Liga'nın 8. haftasında liderlik mücadelesi veren Barcelona, deplasmanda Batista Mendy ve Marcaolu Sevilla ile karşı karşıya geldi.
 
Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan maçtan 4-1'lik şok skorla mağlup ayrılan Barcelona, bu sezon ilk mağlubiyetini yaşadı.

SEVILLA GOL YAĞDIRDI

Sevilla'ya galibiyeti getiren gollerini 13. dakikada penaltıdan Alexis Sanchez, 36. dakikada Isaac Romero, 90. dakikada Jose Angel Carmona ve 90+6'da Akor Adams kaydetti.

BARÇA'NIN TEK GOLÜ RASHFORD'DAN

Barcelona'nın maçtaki tek golünü 45+7'de İngiliz forvet Marcus Rashford attı.

Sevilla, Barcelona'yı darmadağın etti: Süper Lig'de tanıdık isimler oynadı, LaLiga'da lider değişti - 1. Resim

MENDY VE MARCAO SAHADAYDI

Trabzonspor'dan Sevilla'ya kiralık olarak giden Batista Mendy, 73 dakika sahada kaldı. Galatasaray'ın eski yıldızı Marcao ise mücadelede 90 dakika forma giydi.

YAMAL KADRODA YER ALMADI

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, sakatlığı nedeniyle Sevilla ile oynanan mücadelenin kadrosunda yer almadı.

ZİRVE EL DEĞİŞTİRDİ

Bu galibiyetle puanını 13 yapan Sevilla, dördüncü sıraya yükseldi. Bu haftaya lider giren Barcelona ise 19 puanda kalarak zirveye Real Madrid'e kaptırdı.

İspanya LaLiga'nın bir sonraki haftasında Sevilla, Mallorca'yı konuk edecek. Barcelona ise Girona'yı ağırlayacak.

