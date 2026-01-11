İhlas Haber Ajansı
Gece üşüdü sonu oldu! Karbonmonoksit gazı yine can aldı
Kilis'te karbonmonoksit gazından zehirlenen 23 yaşındaki Şahin Çiray hayatını kaybetti.
Olay, Kazım Karabekir Mahallesi Dede Korkut Caddesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. 23 yaşındaki Şahin Çiray, gece üşümesi üzerine evde bulunan mangalı yaktı.
Bir süre sonra Çiray'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, karbonmonoksit gazından etkilenen Çiray'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Gencin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
