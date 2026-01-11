Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde tüp patlaması sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden nene ve iki torununun cenazesi toprağa verildi. Yangının ardından ise evin tamamının kullanılamaz hale geldi ve nene ile torunlarından kalanlar küle döndü.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Şahin Sokak'ta dün Suriyeli ailenin oturduğu tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle tüpün patlaması ve ardından çıkan yangında ölen Zeynep (60) ve torunları Elif (4) ve bebek Arif Şeyho'nun otopsi işlemleri tamamlandı.

Kırmızıpınar Camisi'ne getirilen 3 kişinin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Bozova Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Tüp patlamasının ardından evdeki her şeyin küle dödüğü görüldü.

Törene, hayatını kaybenlerin yakınları ile Bozova Kaymakamı Reşit Özer Özdemir, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Aksoy ve vatandaşlar katıldı.

NE OLMUŞTU?

Tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle tüp patlamış ve ardından çıkan yangında 3 kişi ölmüş, 2'si ağır 5 kişi yaralanmıştı.

Zeynep Şeyho ve Arif Şeyho olay yerinde hayatını kaybederken, dumandan etkilenen 6 kişi sağlık ekiplerince Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Feci olayın ardından ev kullanılamaz hale geldi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Elif Şeyho, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaparken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga kaldırıldı.

Facia nene ve torunlarının hayatını kaybetmesine neden olurken, ınlardan kalanları küle çevirdi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, Suriyeli ailenin ikamet ettiği konutta ilk belirlemelere göre, ısınma amaçlı kullanılan tüpün patladığı belirtilerek, şu ifadelere yer verilmişti.

"1966, 2021 ve 2025 doğumlu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştır. 1997 ve 2019 doğumlu 2 yaralının durumu hayati tehlike taşımakta olup hastanede tedavileri devam etmektedir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

