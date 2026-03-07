Bölgeyi sarsan suikastlar zincirinde Dini Lider Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından, oklar en yakınındaki isme çevrildi. Hamaney’i sağ gören son kişi olan ve daha önce defalarca suikastlardan kurtulduğu için "dokuz canlı" olarak anılan Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani hakkında kan donduran bir iddia ortaya atıldı. Arap basınını sallayan haberlere göre, Kaani, İsrail lehine casusluk yaptığı gerekçesiyle Devrim Muhafızları tarafından sessiz sedasız infaz edildi.

İran’ın en gizemli figürlerinden biri olan ve Kasım Süleymani sonrası Kudüs Gücü’nün başına geçen İsmail Kaani’nin akıbeti hakkında spekülasyonlar devam ediyor.

ABD ve İsrail’in nokta operasyonlarıyla Dini Lider Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından Tahran’da hiyerarşi temelinden sarsılmıştı.

Hamaney’i sağ gören son isimlerden biri olan Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani’nin, İsrail lehine casusluk yaptığı gerekçesiyle Devrim Muhafızları tarafından gizlice idam edildiği öne sürüldü.

Tahran çalkalanıyor: 'Dokuz canlı' general infaz mı edildi? Hamaney suikastındaki sır perdesi!

SUİKAST MAHALLERİNDEKİ 'GİZEMLİ' KAÇIŞ

Arap basınına göre Kaani hakkında şüpheleri artıran en büyük etken, çevresindeki üst düzey isimlerin hedef alındığı saldırılardan her seferinde yara almadan kurtulması oldu.

"Dokuz canlı adam" olarak anılan Kaani’nin, Hamas lideri İsmail Haniye’nin Tahran’daki çok gizli sığınağını ziyaret etmesinden kısa süre sonra bölgenin havaya uçurulması ve son olarak Ali Hamaney’i öldüren patlamadan dakikalar önce olay yerinden ayrılması, "içeriden bilgi sızdırıyor" iddialarını güçlendirdi. Hatta bir Mossad ajanının, Hamaney’in cansız bedenine ait görüntüleri doğrudan İsrail Başbakanı Netanyahu’ya gönderdiği iddiası, ihanet çemberinin ne kadar genişlediğini gözler önüne serdi.

İSRAİL’İN 'TAMAMLANAN' LİSTESİNDEKİ EKSİK İSİM

İsrail’in geçtiğimiz hafta yayımladığı ve "tamamlandığını" duyurduğu infaz listesinde, hedefteki birçok üst düzey ismin yer almasına rağmen Kaani’nin adının geçmemesi, Washington ve Tel Aviv hattında hafızalara kazındı.

The National’ın haberine göre, son iki yılda Kaani ve ekibinin tecrit altına alınarak sorgulandığına dair sızıntılar, İran içindeki güvenlik ihlallerine yönelik soruşturma aslında çoktan başladı.

The National'ın ulaştığı bilgilere göre, İran'daki güvenlik zafiyetine dair operasyonlar yeni değil.

İddialara göre Kaani ve ekibi son iki yılı tecrit altında ve sorgu kıskacında zaman geçirdi.

İRAN’DAN RESMİ DOĞRULAMA YOK

Kaani’nin casusluk suçlamasıyla idam edildiğine dair iddialar İran tarafından doğrulanmadı. Tahran yönetimi konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

