Liverpool'dan İstanbul ve 'ıslık' itirafı: Arne Slot, Galatasaray'dan çekiniyor
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile karşılaşacak Liverpool'da teknik direktör Arne Slot, İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Wolverhampton Wanderers'ı 3-1 yendikleri maç sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
- Arne Slot, Galatasaray stadyumunun zorlayıcı bir ortam olduğunu belirtti.
- Hollandalı çalıştırıcı, top kendilerindeyken çalınan ıslıkları 'inanılmaz' olarak yorumldı.
- Slot, Galatasaray deplasmanındaki atmosferin, daha önce oynadığı tüm deplasmanlardan farklı olduğunu ve çok zor bir ortam olduşturduğunu ifade etti.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool, FA Cup 5'inci Tur mücadelesinde Wolverhampton Wanderers'ı deplasmanda 3-1 mağlup ederek, bir üst tura yükseldi. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, 10 Mart Salı günü RAMS Park'ta oynayacakları Galatasaray maçıyla ilgili de konuştu.
"TOP BİZDEYKEN ÇALDIKLARI ISLIKLAR İNANILMAZ"
TNT Sports'a açıklamalarda bulunan Hollandalı çalıştırıcı, İstanbul deplasmanında oynamanın zorluğuna değinerek, "Galatasaray'ın stadyumunda oynamak gerçekten zorlayıcı bir ortam. Maçın başından sonuna kadar inanılmaz derecede yoğun. Top bizdeyken çaldıkları ıslıklar... Ama iyi olan şey, biz de kendi sahamızda oynayacağız ve Galatasaray için de burası zorlayıcı olacak" dedi.
"DAHA ÖNCE OYNADIĞIM TÜM DEPLASMANLARDAN FARKLI"
Galatasaray'ın taraftar gücüne vurgu yapan Arne Slot, "Galatasaray deplasmanındaki atmosfer, oynadığım hiçbir deplasman maçına benzemiyor! Oratı daha önce oynadığım tüm deplasmanlardan farklı kılıyor. Çok zor bir ortam" ifadelerini kullandı.